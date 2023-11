O konflikcie Meghan Markle i księżnej Kate media plotkują już od dawna. Pierwsze nieporozumienia miały się pojawić jeszcze zanim Meghan została żoną księciaa Harry'ego. Jakiś czas temu zagraniczna prasa donosiła, że hollywoodzka aktorka doprowadziła księżną Kate do łez w trakcie przygotowań do swojego ślubu. Po uroczystości ich konflikt się zaostrzył.

Według medialnych doniesień Meghan i Harry wynieśli się z Pałacu Kensington właśnie ze względu na złe stosunki z Kate i Williamem! I choć książęce pary nigdy nie potwierdziły plotek na temat konfliktu to teraz wydarzyło się coś, co może potwierdzać, że ich relacje są naprawdę złe!

Rozłam w rodzinie królewskiej

Okazuje się, że Meghan i Harry oficjalnie odcięli się od fundacji, którą prowadzili razem z Kate i Williamem! Do tej pory razem działali na rzecz The Royal Foundation, ale teraz wszystko się zmieniło. Fundacja została założona w 2009 roku i przez kilka lat prowadzili ją Harry i William. Z czasem dołączyły do nich Kate i Meghan. Niestety, teraz wiadomo już, że Meghan i Harry oficjalnie zakończyli swoją działalność w fundacji. Dlaczego? Okazuje się, że książęca para chce... stworzyć własną organizację charytatywną!

Czy to kolejny dowód na konflikt w rodzinie królewskiej? Jedno jest pewne, swoją decyzją Meghan i Harry podsycili wcześniejsze plotki!

Meghan i Harry zakończyli współpracę z Kate i Williamem

Książęca para nie będzie dłużej prowadzić fundacji razem Kate i Williamem.