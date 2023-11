Nie od dzisiaj wiadomo, że silna więź, która łączyła niegdyś Williama i Harry'ego, nieco się rozluźniła. Powodem miało być małżeństwo młodszego z braci z Meghan Markle. Podobno aktorka nie przypadła do gustu Williamowi i jego małżonce. Książę Harry poczuł się urażony tą sytuacją. Między innymi dlatego wyprowadził się wraz ze swoją żoną z Pałacu Kensington, gdzie mieszkał z bratem i bratową.

Reklama

Media co chwila podają nowe informacje, które mają być dowodem na to, że między braćmi nie dzieje się najlepiej. Ostatnio pojawił się kolejny, który faktycznie może potwierdzać te plotki. O co chodzi?

Meghan i Harry przestali obserwować Kate i Williama na Instagramie

Osoby, które pilnie śledzą konta obu par na Instagramie zauważyły, że Meghan i Harry przestali obserwować Williama i Kate! Zagraniczna prasa od razu podchwyciła temat. Według nich to ma być kolejny dowód na to, że te dwie pary wręcz się nie znoszą! Jaka jest prawda? Meghan Markle i książę Harry wydali oświadczenie w tej sprawie.

Zobacz także: Meghan rodzi lada moment, tymczasem królowa Elżbieta honoruje w bardzo wyjątkowy sposób Kate!

Według oficjalnej wersji Meghan Markle i książę Harry postanowili skupiać się przede wszystkim na obserwowaniu wyłącznie kont instytucji charytatywnych. Książęca para w maju szczególnie mocno wspiera organizacje, które zajmują się działaniami na rzecz osób chorych psychicznie.

Oddajemy cześć tym, którzy codziennie na całym świecie wykonują nieprawdopodobną pracę. Chcemy naświetlić kilka organizacji na Instagramie, które promują działania na rzecz zdrowia psychicznego, powiększania świadomości chorób psychicznych, akceptacji ciała, dbania o siebie, i wagi połączeń międzyludzkich. Chcemy nie tylko słyszeć siebie nawzajem, ale również słuchać - czytamy na profilu książęcej pary.

Wierzycie w te tłumaczenia?

O ich konflikcie plotkuje się już od dawna