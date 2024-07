Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn, które trwają obecnie w Polsce, dostarczają kibicom wielu emocji i to z różnych powodów. Po pierwsze, rodzima reprezentacja radzi sobie znakomicie i ma olbrzymie szanse na zwycięstwo w całych rozgrywkach. Sporo emocji wywołał jednak też fakt, iż transmisja z siatkarskich pojedynków została zakodowana przez Polsat, który wykupił do niej prawa, i dostęp do niej mają tylko osoby z zakupionym abonamentem.

Reklama

Świetne wyniki naszych reprezentantów sprawiły jednak, że na prośbę kibiców i prezydenta Bronisława Komorowskiego, jest szansa zobaczenia ich na niezakodowanym kanale stacji. Warunek jest jeden - Polacy muszą dziś pokonać Niemców i awansować do finału.



Po spotkaniu Zygmunta Solorz-Żaka z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Panem Bronisławem Komorowskim Grupa Polsat pozytywnie odpowiedziała na apel Prezydenta o pokazanie meczu finałowego Mistrzostw Świata wszystkim Polakom, jeśli reprezentacja Polski wygra dzisiejszy półfinał - czytamy w oświadczeniu.

Dobre rozwiązanie?

Zobacz: Najlepszy polski siatkarz zabrał dziewczynę na egzotyczny urlop. Pokazał seksowną klatę

Zobacz także

Reklama

Przystojny polski siatkarz na wakacjach z dziewczyną: