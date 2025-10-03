Jacek Wójcik był postacią doskonale znaną widzom programu „Królowe życia”. Często występował u boku Dagmary Kaźmierskiej, był wówczas jej przyjacielem i współtowarzyszem licznych wydarzeń. Dziś, w obliczu odejścia Jacka Wójcika, gwiazdy TTV nie ukrywają swojego ogromnego smutku. Tym razem poruszającym wpisem podzielił się Patryk Borowiak.

Jacek Wójcik z "Królowych życia" nie żyje

Jacek Wójcik zmarł 1 października 2025 roku. Smutną wiadomość potwierdziła stacja TTV oraz bliscy za pomocą mediów społecznościowych — między innymi Dagmara Kaźmierska opublikowała poruszający wpis, żegnając dawnego przyjaciela słowami „Żegnaj Dżejk”. Z kolei inna gwiazda "Królowych życia", Laluna przekazała za pośrednictwem InstaStories, że Jacek Wójcik był poważnie chory i niestety, choroba bardzo szybko go pokonała.

Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory, może jeszcze był jakiś ratunek. (...) Nie wiem, czy rodzina sobie życzy, aby mówić cokolwiek! Ale powiem tylko, że okropna choroba, która zabrała mi też mojego tatę w przeciągu miesiąca, rak z przerzutami. Jacka też zabrało bardzo szybko, bo wcześniej nic nie wiedział, zemdlał i zabrali go. Okazało się, że już było za późno - przekazała Laluna

Wiadomo też, kiedy odbędzie się pogrzeb Jacka Wójcika. Ostatnie pożegnanie gwiazdora "Królowych życia" nastąpi 4 października o godzinie 10:00 i rozpocznie się w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

Patryk Borowiak w poruszającym wpisie po śmierci Jacka Wójcika

W gronie osób, które postanowiły upamiętnić Jacka Wójcika, znalazł się także mąż Izabeli Macudzińskiej, Patryk Borowiak. Pod postem na Instagramie TTV, w którym stacja wspomina zmarłego gwiazdora "Królowych życia" - nietuzinkowego, zabawnego i pozytywnego Jacka Wójcika, pojawił się jego poruszający wpis.

Dokładnie taki był! Często rozmawialiśmy przez telefon i zawsze było to samo! Czyli hałas, krzyk, harmider i dużo śmiechu. I takiego go właśnie zapamiętam. - zaczął swój wpis Patryk Borowiak

Następnie Patryk Borowiak wyznał, że niestety, choroba tak szybko zabrała Jacka Wójcika, że nie zdążył odwiedzić go w szpitalu.

Niestety nie zdążyłem do szpitala. Tak szybko zabrała go choroba. Ale Jacek wie, że zawsze będzie w mojej głowie i sercu jak i zapewne u wielu ludzi, którzy znali go chociażby z telewizji. Jacka zawsze szczęśliwego i pełnego humoru. - dodał

Borowiak w swoim wpisie zwrócił się też do Jacka Wójcika.

Ps. Jacek po powrocie do Polski lecę od razu wysłać kupon Toto lotka. Wiesz, jak masz pokierować piłeczkami, może chociaż mi się poszczęści

Mąż Macudzińskiej w przejmującym wyznaniu po śmierci Jacka Wójcika

Tak TTV uczci pamięć Jacka Wójcika

