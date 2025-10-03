Dokładnie 1 października 2025 roku odszedł Jacek Wójcik. Wiadomość o śmierci celebryty wstrząsnęła wszystkimi, a jego najbliższych pogrążyła w żałobie. Dagmara Kaźmierska przez wiele lat przyjaźniła się z Jackiem Wójcikiem i to właśnie ona jako pierwsza przekazała tragiczne informacje. Teraz gwiazda "Królowych życia" apeluje do swoich fanów.

Dagmara Kaźmierska w przejmującym wyznaniu po śmierci Jacka Wójcika

W minioną środę Dagmara Kaźmierska poinformowała, że Jacek Wójcik nie żyje. Gwiazda "Królowych życia" nie ukrywała smutku i w poruszającym wpisie pożegnała wieloletniego przyjaciela. Teraz, tuż przed jego pogrzebem Dagmara Kaźmierska podczas relacji na żywo odniosła się do tragicznych wydarzeń i zwróciła się z apelem do swoich obserwatorów.

Cieszmy się każdą chwilą. Bądźmy z bliskimi, nie wadźmy się, nie kłóćmy się, jeżeli są jakieś niesnaski zakopujmy topór wojenny bo nie wiemy kiedy ostatni raz się z kimś widzimy. Patrzmy na życie, żeby je fajnie przeżyć bo tak jak mówię, nie wiadomo, co z nami będzie. Stało się, co się stało. Śmierć, jak mawiał Shakespeare śmierć jest fenomenalna wszyscy wiemy, że nas nie ominie, a jednak wszyscy się jej boimy. mówiła wyraźnie zasmucona Dagmara Kaźmierska.

Celebrytka podziękowała za lawinę wsparcia po śmierci Jacka Wójcika.

Dziękuję za wasze kondolencje, dziękuję za wszystko. Musimy iść dalej, nie mamy nastroju do żartu, ale ja muszę żyć mówiła celebrytka.

Szczegóły pogrzebu Jacka Wójcika

Chociaż do tej pory nie ujawniono oficjalnej przyczyny nagłego odejścia celebryty znanego z hitu TTV to ostatnio Laluna z "Królowych życia" zabrała głos ws. śmierci Jacka Wójcika i poinformowała o ciężkiej chorobie. Wiadomo już, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb ulubieńca widzów. Jak przekazała rodzina ostatnie pożegnanie Jacka Wójcika odbędzie się w najbliższą sobotę 4 października o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

