Marcin Łopucki i Katarzyna Skrzynecka mają dwie córki. Jedna z nich jest już dorosła a druga ma dopiero 11 lat. Internauci rozpisują się, że Alikia to cała mama, a co na ten temat sądzi Marcin Łopucki?

Ja nie doszukuje się podobieństwa, bo to moje córki. Co strona to nowa wypowiedź, nowe obserwacje ludzi z zewnątrz.

Sportowiec opowiedział również o zainteresowaniach swojej młodszej córki.

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są zgodnym małżeństwem. Wspólnie wychowują dwie córki. Młodsza, Alikia ma już 11 lat. Czy planuje wiązać przyszłość z show biznesem tak jak jej mama? A może bardziej interesuje się sportem i większość zainteresowań dzieli z tatą? Marcin Łopucki w rozmowie z Party.pl powiedział:

Najważniejsze jest, żeby fascynacje, które przychodzą do niej, żeby nie były presją rodziców, niespełnionymi ambicjami rodzicow. Czasami bardziej się interesuje sportem, czasami projektowaniem wnętrz. To, co zostanie to przyszłość pokaże.