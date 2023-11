Reklama

Mąż Iwony Pavlović, Wojciech Oświęcimski, skomentował zachowanie littlemooonster96 i Rafała Maseraka, którzy za pomocą Instagrama naśmiewali się z jurorki "Tańca z Gwiazdami". Sama Iwona nie ma z tym problemu - zna Maseraka od lat, przyjaźnią się, a sprawę przyjęła z poczuciem humoru. Niektórzy internauci nie zostawiają na parze suchej nitki, twierdząc, że takie odzywki nie świadczą o nich najlepiej!

Mąż Iwony Pavlović komentuje zachowanie Maseraka i Muchy!

Co na to mąż jurorki show Polsatu? Oświęcimski przyznaje, że Iwona dobrze znosi krytykę, a hejtem fanów littlemoonster nie przejmowałby się, bo jej fani to głównie dzieci:

Iwona zawsze dobrze znosi krytykę. Poza tym dobrze wie, że te niewybredne komentarze na jej temat napisali fani tanecznej partnerki Rafała, która jest bardzo młodą osobą. Czyli napisały to dzieci. Cała ta sprawa to naprawdę wiele hałasu o nic - mówi w "Twoim Imperium".

Co Wy na to? Czy sam Rafał zabierze głos w sprawie?

