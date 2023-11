Reklama

W poprzednim tygodniu w sieci wybuchał niezła afera z udziałem Angeliki Muchy, Rafała Maseraka i Iwony Pavlović. Taneczna para, za pośrednictwem Instagramia, kpiła i śmiała się z jurorki tanecznego show. Padło naprawdę wiele obraźliwych sformułowań, które tancerz z chęcią cytował.

A to wszystko dlatego, że Iwona dość ostro i nisko ocenia ich występy. Trzeba jednak zaznaczyć, że Angelika na parkiecie rzeczywiście radzi sobie na razie nie najlepiej. Jak było w piątkowym odcinku? Blogerka i tancerz zatańczyli quickstepa. Było lepiej niż w poprzednim tygodniu, ale i tak ich łączna nota to tylko 19 pkt. Co ciekawe, najniższą przyznała im Iwona (tylko 3 pkt), ale jurorka przy ocenie nie wspomniała nic o ich wybrykach na Instagramie:

Jak tańczyłaś z Rafałem, Twoje mięśnie drgnęły. Jak będziesz chciała, to Ci po programie wyjaśnię jak tych mięśni używać. Nie było najgorzej - mówi Pavlović.

Ola Jordan również stwierdziła, że było lepiej niż tydzień temu, a wtedy Malitowski wypalił, że Muchę wszyscy chwalą, bo boją się... hejtu:

Hejtu się boją, więc dziś tak ładnie mówią - stwierdził.

Przy ocenie tańca Renaty Kaczorukk Iwona zaś powiedziała do Maseraka, który podszedł do modelki, że i tak go kocha. Klasa!

Oto noty jurorów za taniec Angeliki w trzecim odcinku:

Iwona Pavlović: 3

Andrzej Grabowski: 6

Ola Jordan: 6

Michał Malitowski: 4