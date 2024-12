Jeszcze rok temu rozstali się, a Daniel wyprowadził się z domu, a już za kilka miesięcy zostaną rodzicami! Deynn i Danile Majewscy mają za sobą bardzo trudny czas i dopiero teraz mężczyzna był gotowy aby opowiedzieć o swoich licznych uzależnieniach od używek, które jak się okazuje, niemalże go zabiły!

Z pozoru kolorowe życie, pieniądze, sława i kariera. W rzeczywistości- uzależnienie, rozstanie i terapia. Tak rok temu żyli Daniel i Deynn Majewscy, którzy teraz czekają na swoje pierwsze dziecko! Małżeństwo rok temu przechodziło ciężki czas, a fani zaczęli się martwić, gdy Deynn wspomniała o wyprowadzce Daniela z domu. Mimo że finalnie influencerzy się pogodzili, to przez długie miesiące milczeli w tym temacie. Na ich Instagramach było jedynie widoczne, że chodzą na terapię dla par i próbują wypracować swoją komunikację. Teraz po raz pierwszy Daniel Majewski wyjawił cała prawdę o ich "najgorszym czasie w życiu" i przyznał, że uzależnienie od narkotyków niemalże wpędziło go do grobu! W tym trudnym czasie mógł liczyć na wsparcie Boga!

Była taka sytuacja, kiedy leciałem drugi dzień, będąc w domu, poszedłem do wanny i wiadomo, że w wannie trudno brać, więc wsypałem sobie narkotyki do butelk. I myślałem, że Marita do mnie idzie, paranoja mnie wzięła, więc wypiłem całą zawartość. Było git, ona nie przyszła. Nagle siedzę sobie w wannie i wszystko mi zaczęło latać. Głowa i nogi też. Próbowałem wstać, wywaliłem się. Wołam Maritę, krzyczę, żeby przyszła. Próbowała mnie podnieść i się nie dało. Zadzwoniliśmy po pogotowie. Dostałem udaru od narkotyków. Powiedziałem Maricie, że to przez tabletki nasenne. Zdałem sobie wtedy sprawę jakim jestem śmieciem i kłamcą.

- mówił w rozmowie z Żurnalistą.