Meghan Markle czuje się samotna w Wielkiej Brytanii. Choć jest obok niej kochający mąż, ona potrzebuje kontaktu z innymi, bliskimi jej osobami, w tym przede wszystkim z mamą. Niestety, do tej pory było to niemożliwe. Mama Meghan Markle mieszka bowiem w Stanach Zjednoczonych. Panie bardzo rzadko mogły się więc spotykać i spędzać ze sobą czas. Jednak jak donosi zagraniczna prasa, już niebawem ma się to zmienić!

Podobno Doria Ragland jest właśnie w trakcie przeprowadzki do Wielkiej Brytanii. Ostatnio kobieta faktycznie coraz częściej pojawia się u boku swojej córki. Niedawno towarzyszyła jej podczas spotkania z kobietami z The Hubb Community Kitchen, z którymi Meghan Markle wydała charytatywną książkę kucharską. "Daily Mail" twierdzi, że przeprowadzka ma nastąpić lada dzień!

- Ma zamiar wynieść się najszybciej, jak to możliwe. Z chęcią zamieszka bliżej swojej córki. Zakochała się w Anglii i wyjawiła mi, gdy wróciła do Stanów Zjednoczonych, że to miejsce, w którym ma szanse być szczęśliwsza niż kiedykolwiek - twierdzi informator "Daily Mail".

Niektórzy uważają, że ta przeprowadzka ma związek z tym, że być może Meghan Markle na poważnie myśli już o macierzyństwie. Mieć swoją mamę na wyciągnięcie ręki to prawdziwe błogosławieństwo - szczególnie, gdy jest się w ciąży. Myślicie, że to dobry trop?

Meghan Markle jest bardzo związana ze swoją mamą

Doria Ragland niebawem zamieszka w Wielkiej Brytanii?