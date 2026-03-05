Mateusz Pawłowski wreszcie zabrał głos. Tak zareagował na krytykę

Mateusz Pawłowski, znany widzom przede wszystkim jako serialowy Kacperek z „Rodzinki.pl”, po kilku latach przerwy znów pojawił się na ekranach. W wieku 21 lat zdecydował się na spektakularny powrót do reaktywowanego serialu, który przez lata cieszył się ogromną popularnością. Jak się okazuje, nie tylko wrócił do dawnej roli, ale także podjął nowe wyzwanie, przyjmując zaproszenie do wiosennej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Tam występuje w parze z Klaudią Rąby i ma już za sobą pierwszy taneczny występ na żywo.

Nowa „Rodzinka.pl” w ogniu krytyki. Mateusz Pawłowski zareagował

Nowa odsłona „Rodzinki.pl” miała być powrotem do uwielbianej przez widzów rzeczywistości serialowej rodziny, jednak produkcja szybko spotkała się z lawiną krytyki. Widzowie zarzucili twórcom, że klimat serialu drastycznie się zmienił, a nowe sezony nie przypominają już hitu sprzed lat. Głos w tej sprawie zabrał także Adam Zdrójkowski, odtwórca roli Kuby Boskiego, który przyznał, że od początku zapowiadano zmianę formuły serialu i przesunięcie emisji na późniejszą porę.

Mateusz Pawłowski również nie pozostał obojętny na komentarze. Aktor przyznał, że nie spodziewał się aż tak silnych reakcji ze strony fanów, którzy nie ukrywają rozczarowania. Jak sam podkreślił, jego zdaniem serial poszedł w „bardziej dorosłą” stronę, a poruszane kwestie mają mniej familijny charakter.

Cieszę się, że po prostu my tym serialem zrobiliśmy taki krok naprzód w taką odważniejszą stronę. Poruszyliśmy, wydaje mi się, takie kwestie mniej w takiej otoczce family friendly, lubię taki humor, mi się to podoba powiedział Pawłowski na łamach Plotka.

Cieszę się, że ci ludzie, którzy pozostali z nami do końca, na tyle uwierzyli, że dalej nagrywamy kolejne odcinki dla nich dodał.

Mateusz Pawłowski w „Tańcu z Gwiazdami”. Iwona Pavlović nie dała mu taryfy ulgowej

Nowym etapem kariery dla Mateusza Pawłowskiego stał się udział w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie miał okazję zmierzyć się z zupełnie innym rodzajem publiczności i jury. W parze z Klaudią Rąby zaprezentował swój pierwszy taniec na parkiecie programu. Niestety, ich występ nie został wysoko oceniony przez jurorów, lecz aktor zapowiada, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i w kolejnych odcinkach pokaże się z jeszcze lepszej strony. Iwona Pavlović przyznała Mateuszowi Pawłowskiemu zaledwie cztery punkty w „Tańcu z Gwiazdami”. Aktor przyznał jednak, że nie zamierza się kłócić z jurorką.

