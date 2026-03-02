Widzowie są już po pierwszym odcinku 18. edycji „Tańca z gwiazdami”. Program taneczny Polsatu znów wywołał wiele emocji. To był szczególny moment dla Mateusza Pawłowskiego, który zadebiutował w show. Warto przypomnieć, że to już kolejna gwiazda serialu „Rodzinka.pl”, która próbuje swoich sił na parkiecie i walczy o Kryształową Kulę. W poprzednich edycjach mogliśmy oglądać m.in. Tomasza Karolaka oraz Macieja Musiała. Sam Pawłowski nie krył zdenerwowania, ale i entuzjazmu w rozmowie z naszą reporterką.

Maciej Pawłowski chciał przerwać wywiad w „TzG”. Ma dość, że mylą go z Kacperkiem?

Na początku rozmowy z Mateuszem Pawłowskim doszło do dość zabawnej sytuacji, gdy nasza reporterka nazwała go… Kacperkiem. Młody aktor natychmiast wykonał ruch, jakby zamierzał przerwać wywiadu i odejść. Na szczęście były to tylko żarty ze strony uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Jego programowa partnerka podkreśliła, że zawsze pilnuje, by nie pomylić jego imienia z bohaterem „Rodzinki.pl”.

Chciałam zaznaczyć, Mati, że ani razu się nie pomyliłam. Ja wiem, że to nie jest wielkie osiągnięcie… powiedziała Klaudia.

W dalszej części wywiadu Mateusz Pawłowski opowiedział o wrażeniach po pierwszym występie w „Tańcu z gwiazdami”. Aktor przyznał, że czuł ogromne emocje i niewiele pamięta z tego, co robił na parkiecie. Choć miał świadomość pewnych niedociągnięć, stwierdził, że jest zadowolony z tego, jak wybrnął z trudnej sytuacji.

Ciężko opisać w ogóle to uczucie. Nie pamiętam, co robiłem na parkiecie. Nie pamiętam, co tam się działo. Wiem, że źle wszedłem w ten początek, że nie w tempo… (…) Nie sądziłem, że potrafię tak doimprowizować, żeby było dobrze. I mam nadzieję, że następnym razem pani Iwona będzie dla mnie bardziej łaskawa. Pokażę jej te kroki, żeby nie były takie przebiegane wyjaśnił.

Mateusz Pawłowski nie chce odpaść jako pierwszy z „Tańca z gwiazdami”. Tak skomentował ocenę Pavlović

Później Mateusz Pawłowski skomentował dość niską ocenę od Iwony Pavlović, która dała mu zaledwie 4 punkty. Serialowy Kacperek z „Rodzinki.pl” nie zamierzał dyskutować z jurorką. Wyraził natomiast nadzieję, że jeszcze jej zaimponuje w kolejnych odcinkach. Dodał też, że nie chciałby odpaść z „Tańca z gwiazdami” jako pierwszy.

Ja rozumiałem tę ocenę. Byłem z nią pogodzony. Zobaczymy, jaki taniec dostaniemy w drugim odcinku. Ja tylko liczę, że to będzie standard. (…) To byłoby dziwne uczucie, gdybyśmy odpadli jako pierwsi, ale my z Klaudią powiedzieliśmy sobie takie słowa: wóz albo przewóz. albo wypadniemy z hukiem jako pierwsi, albo gdzieś nas pociągnie ta przygoda, nie wiemy jeszcze gdzie wyznał.

Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co jeszcze powiedział nam Mateusz Pawłowski. Jakie rady usłyszał od Tomasza Karolaka?

Warto przypomnieć, że Iwona Pavlović była surowa wobec wielu debiutantów. W pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami” Iwona Pavlović dała Natsu jedynie 5 punktów.

