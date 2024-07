Dawno nikt nie wzbudzał tylu emocji co uczestnik czwartej edycji "Top Model" - Mateusz Maga. Chłopak o androgynicznym wyglądzie jest mocno krytykowany przez internautów, którzy nie zostawiają na nim suchej nitki m.in. za wygląd. Na szczęście w jego obronie staje coraz więcej gwiazd show-biznesu. Przypomnijmy: Michał Piróg zabrał głos w sprawie Mateusza Magi: Czas dorosnąć

Dziś o Mateuszu w studiu Dzień Dobry TVN dyskutowały Joanna Krupa oraz Kinga Rusin. Prowadząca reality-show jest przerażona falą nienawiści skierowaną wobec Magi. Bardzo wierzy w jego talent i karierę. Ma dla niego kilka porad - Mateusz nie może aż przejmować się krytyką:

Krupa: To jest straszne, że w Polsce, bo u nas w Stanach to by było normalne, że Mateusz troszkę wygląda jak facet trochę jak dziewczyna, ale buźkę ma przepiękną i wiadomo jest wstydliwy. Jest inny, ale dlaczego ludzie go krytykują? To jest bardzo nieładne. Bardzo mi to się nie podoba, bo jest człowiekiem tak jak każdy z nas. Straszne to jest. Ma szansę na zrobienie kariery. Ma taką buźkę – jest niespotykana, naprawdę. Na castingu jak Marcin Tyszka mu zrobił polaroida, przepiękne, on ma te policzki niesamowite, ale on sam musi to chcieć. Chce to, ale jeszcze nie ma motywacji. Jak jest krytyka to bardzo to bierze do serca, za bardzo. Musi mieć troszkę grubszą skórę

Rusin: Być może są kraje bardziej otwarte. Przykre w sumie. Ja bym wołała, żeby u nas też tak było