Ostatni odcinek Top Model był niezwykle emocjonujący nie tylko ze względu na wymagające sesje zdjęciowe, ale również na decyzję jury. W poniedziałek z programu odpadł Mateusz Maga, który był jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników. Wiele wskazuje na to, że szum medialny wokół aspirującego modela dopiero zaczyna się rozkręcać. Zobacz: Maga: Można myśleć, że jestem gejem, ale...

W czasie trwania programu nie było żadnych wątpliwości, że Maga ma predyspozycje, aby osiągnąć sukces w modelingu, ale jego zachowanie skutecznie niweczyło potencjał. Teraz jednak zapowiada, że zrobi wszystko, aby w końcu skupić się na pracy. Na Facebooku pochwalił się nawet swoim pierwszym sukcesem, jakim jest podpisanie kontraktu z prestiżową agencją D''Vision.

To jednak nie wszystko. Jeśli Mateusz nie odniesie sukcesów jako model to ma w zanadrzu inne talenty, o których do tej pory niewiele się mówiło. W wywiadzie z Life4style androgyniczny uczestnik Top Model zdradził, co go jeszcze interesuje:

Przed programem zajmowałem się m.in. prowadzeniem Szkoły Tańca „Dance Center”, organizowaniem licznych warsztatów z choreografami i finalistami programu „You Can Dance - Po Prostu Tańcz”. Osobiście tańczę hip hop, break dance, jazz, wcześniej taniec towarzyski.

Może Mateusz połączy swoje dwie pasje?

