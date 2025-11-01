W dzień Wszystkich Świętych Mateusz Damięcki pojawił się na warszawskich Powązkach nie tylko, by uczcić pamięć swojego zmarłego ojca, ale również wziąć udział w charytatywnej kweście. Towarzyszyła mu żona oraz dwaj synowie. Aktor zaangażował się w zbiórkę pieniędzy na ratowanie zabytkowych nagrobków, które znajdują się na jednym z najstarszych i najbardziej znanych cmentarzy w Polsce. To właśnie tam, na Starych Powązkach, spoczywa jego ojciec, Maciej Damięcki.

Grób Macieja Damięckiego na Starych Powązkach porusza do łez

Kwestowanie gwiazd to stały element obchodów 1 listopada w największych miastach. Wśród artystów zbierających fundusze w tym roku znaleźli się m.in. Anna Dymna, Robert Makłowicz, Magdalena Schejbal czy Beata Tadla. Do grona tych znanych postaci dołączył także Mateusz Damięcki. W trakcie wizyty na warszawskich Powązkach Mateusz Damięcki opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia grobu ojca. Fotografię opatrzył prostym, ale pełnym emocji przekazem. Grób Macieja Damięckiego znajduje się w rodzinnym grobowcu Damięckich na Starym Cmentarzu na Powązkach w Warszawie.

Widok świeżych zniczy i kwiatów, które zdobią miejsce spoczynku aktora, porusza serca wielu fanów rodziny Damięckich. Dla Mateusza była to szczególna chwila, możliwość połączenia aktywności społecznej z osobistym wspomnieniem o ojcu.

Wzruszające wspomnienie Mateusza Damięckiego o ojcu

Mateusz Damięcki nie ograniczył się jedynie do milczącego hołdu. Niedawno w podcaście „WojewódzkiKędzierski” aktor podzielił się osobistym i poruszającym wspomnieniem z dzieciństwa. Opowiedział, jak jako dziecko, razem z siostrą, siadał na kolanach ojca, który karmił ich grejpfrutem posypanym cukrem. W rozmowie przyznał, że Maciej Damięcki nie był osobą wylewną, jeśli chodzi o uczucia.

Z okazji dnia Wszystkich Świetych, Mateusz Damięcki wrócił również wspomnieniami do święta sprzed trzech lat, gdy wraz z ojcem kwestowali na warszawskim cmentarzu, publikując na InstaStories zdjęcie z Maciejem Damięckim.

Maciej Damięcki zmarł w 2023 r. – wspomnienie legendy kina

Maciej Damięcki zmarł 17 listopada 2023 r. w wieku 79 lat. Oficjalna przyczyna śmierci nigdy nie została podana przez rodzinę, jednak aktor miał w przeszłości problemy zdrowotne, walczył z nowotworem prostaty i tarczycy. Ostatni raz pojawił się na ekranie w filmie "Uwierz w Mikołaja", który trafił do kin na tydzień przed jego śmiercią.

Damięcki był legendą polskiego kina. Znany z ról w takich produkcjach jak "Plebania" czy "M jak miłość", pracował niemal do ostatnich chwil życia. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i rzeszą widzów, którzy przez dekady śledzili jego karierę.

