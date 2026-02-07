Tomasz Kammel to jeden z najbardziej popularnych prezenterów, który przez lata związany był z Telewizją Polską. Dziś zajmuje się działalnością internetową i z dużym zaangażowaniem prowadzi swoje media społecznościowe. Teraz wywołał niemałe poruszenie, pokazując zdjęcie ze znaną modelką u boku.

Tomasz Kammel pokazał zdjęcie z kobietą. Nie zabrakło emocjonalnego wyznania

Tomasz Kammel niespodziewanie pokazał swoje zdjęcie z modelką i prezenterką Izabellą Krzan, z którą przez lata współprowadził program "Pytanie na śniadanie". Teraz ponownie pojawili się razem, choć tym razem już poza anteną TVP. Wspólne zdjęcie opublikowane przez Kammela w mediach społecznościowych stało się pretekstem do emocjonalnego komentarza na temat dobrej relacji, jaka połączyła go z Krzan i która przetrwała po zwolnieniu ich duetu z telewizji.

Są ludzie, którzy wierzą, że jeśli kogoś wyrzucą z telewizji, wyrzucą go też z życia. To w sumie wzruszająco naiwne. Spotkanie z Izą zawsze miło przypomina mi, że talent, pracowitość i sympatia widzów nie kończą się wraz z decyzją dyrektora. napisał prezenter

Przyjaźń ponad kamerą. Kammel i Krzan o swojej relacji

Choć drogi zawodowe Krzan i Kammela się rozeszły, pozostali bliskimi przyjaciółmi. W rozmowie z Plejadą Krzan podkreślała, że może liczyć na wsparcie byłego partnera z planu:

To jeszcze dzisiaj czuję, że jest moim przyjacielem, który życzy mi tylko dobrze, wspiera, jest komentatorem z boku, który nie zawaha się czasami powiedzieć wprost, jaka jest rzeczywistość z jego perspektywy, a ja tę perspektywę szanuję i cieszę się, że jest obok mnie.

Kammel nie pozostał dłużny i również ciepło wypowiedział się o Izabelli Krzan:

„Duet Krzammel to nie była przypadkowa para, a dobrze naoliwiona maszyna, w której ja byłem tym od gadania, a Iza tym od tego, żeby to gadanie miało sens”.

Izebella Krzan w przeszłości również zdecydowała się wcześniej otwarcie opowiedzieć o przyjaźni, jaka narodziła się między nią a Kammelem.

Bardzo jesteśmy blisko, ja jestem wdzięczna za wszystko, co on mi dał, za doświadczenie, bo nie ukrywam, że on był takim największym mentorem dla mnie w mojej pracy zawodowej. Do tego jest naprawdę dobrym ziomeczkiem, któremu ufam, który wiem, że patrzy na mnie i wspiera mnie bardzo życzliwie i szczerze. Uważam, że nie ma wielu takich osób w mediach, więc tym bardziej mam nadzieję, że ta przyjaźń będzie trwała latami. wyznała modelka

Zobacz także: