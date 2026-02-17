Za nami wielki finał 7. edycji "The Voice Senior". Po wielu tygodniach muzycznych zmagań, w sobotę 14 lutego 2026 roku, dowiedzieliśmy się, kto zgarnął statuetkę hitu TVP i główną nagrodę. Jak się okazało, to właśnie faworytka programu, Violetta Kapcewicz została wielką wygraną najnowszej odsłony "The Voice Senior". Niestety, pomimo morza gratulacji i licznych pochwał i zachwytów, na kobietę spadła fala krytyki, a uczestniczka została oskarżona przez licznych internautów o to, że nigdy nie powinna pojawić się w programie dla wokalnych amatorów, ze względu na swoją artystyczną przeszłość. Teraz milczenie przerwała jedna z jurorek "The Voice Senior". W rozmowie z mediami Alicja Majewska wymownie oceniła wielki finał show.

Zwyciężczyni 7. edycji "The Voice Senior" w ogniu krytyki

"The Voice Senior" od lat wzrusza widzów TVP, w napięciu śledzących muzyczne zmagania kolejnych seniorów marzących o wielkiej sławie. 14 lutego odbył się wielki finał 7. odsłony "The Voice Senior", który wygrała Violetta Kapcewicz, a w sieci zawrzało. Oficjalne konta w mediach społecznościowych programu zalała fala niepochlebnych komentarzy na temat zwyciężczyni show. W kąśliwych słowach internauci zarzucali Violetcie Kapcewicz, że jako profesjonalna wokalistka, która ma za sobą m.in. występy na Festiwalu Piosenki Radzieckiej, gdzie zdobywała liczne wyróżnienia, współpracę z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, działania z zespołem Orfeusz i współpracę z PAGART (Polską Agencją Artystyczną), dzięki której wyjechała do Niemiec, gdzie przez ponad dwie dekady udzielała się artystycznie, nie powinna nigdy pojawić się w programie dla amatorów.

W rozmowie z mediami Violetta Kapcewicz, zwyciężczyni 7. edycji "The Voice Senior", odniosła się do hejtu, jaki na nią spadł podkreślając, że także pozostali uczestnicy programu mieli na swoim koncie liczne artystyczne dokonania, a nawet ukończyli szkoły muzyczne. Te słowa jednak wywołały jeszcze większą dyskusję na temat finału muzycznego hitu TVP. Teraz głos zabrała jurorka show, Alicja Majewska.

Alicja Majewska komentuje werdykt finały 7. edycji "The Voice Senior". Wymowne słowa

Profesjonalizm zwyciężczyni 7. odsłony "The Voice Senior", jej artystyczną przeszłość i wynik finału programu w wymownych słowach postanowiła skomentować Alicja Majewska. Jurorka muzycznego hitu TVP z udziałem seniorów w najnowszej rozmowie z mediami artystka mówi wprost:

Myślę, że werdykt był sprawiedliwy. Cała czwórka finalistów świetnie śpiewała. Pani Grażynka należała do mojej drużyny, więc oczywiście z ogromną sympatią ją wspierałam i zawsze podobało mi się, jak śpiewa. Jednak pani Violetta, która ostatecznie wygrała, reprezentowała wyjątkowy poziom. Mówię o całokształcie - przyznała Alicja Majewska w rozmowie z Plejadą.

Alicja Majewska podkreśliła, że zwyciężczyni 7. edycji "The Voice Senior" posiada wszelkie warunki osobowościowe i wokalne, wskazując na jej muzykalność oraz brzmienie głosu, by być wielką gwiazdą.

Zdumiewające jest to, że z takimi warunkami ominęła ją kariera. Pewnie gdzieś zabrakło szczęścia, by na jej drodze pojawił się jakiś Włodzimierz Korcz, który rozwinąłby jej talent - dodała.

Alicja Majewska odpowiada na krytykę finału 7. edycji "The Voice Senior"

W najnowszej rozmowie z Plejadą, Alicja Majewska odniosła się nie tylko do wyniku finału 7. edycji "The Voice Senior", ale także ostrej krytyki, jaka spadła na zwyciężczynię programu, Violettę Kapcewicz.

To jest całkowita nieświadomość zasad tego programu przez tych państwa, którzy w taki sposób to komentują. Tam nie ma innego kryterium oprócz wieku 60+. Właściwie to i ja mogłabym w takim programie wziąć udział i to należy chyba wyjaśnić - wyznała wymownie Alicja Majewska.

