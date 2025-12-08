Maryla Rodowicz to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Artystka wydała kilkanaście albumów oraz wylansowała liczne przeboje, m.in. "Małgośka", "Niech żyje bal" czy "Damą być", a o jej scenicznych kreacjach wielokrotnie huczała cała Polska. Z okazji 80. urodzin Maryli Rodowicz przypominamy jej najbardziej ikoniczne looki.

Maryla Rodowicz świętuje 80. urodziny

Marylę Rodowicz zna chyba każdy Polak. Jej przeboje jak "Kolorowe jarmarki" czy "Sing-Sing" rozbrzmiewają podczas największych krajowych festiwali, a stacje telewizyjne prześcigają się w ofertach, by gwiazda pojawiła się na ich sylwestrowym koncercie. Jak wiemy, Maryla Rodowicz w tym roku zagra na Sylwestrze TVP u boku m.in. Dody, Justyny Steczkowskiej czy Roksany Węgiel. Zanim jednak to się stanie, gwiazda ma inny, znacznie ważniejszy powód do świętowania.

W poniedziałek, 8 grudnia, Maryla Rodowicz celebruje swoje 80. urodziny. W ten niezwykły jubileusz przypominamy najbardziej spektakularne kreacje artystki.

Najbardziej ikoniczne stylizacje Maryli Rodowicz

Maryla Rodowicz jest jedną z najważniejszych wokalistek w historii polskiej sceny muzycznej. Niedawno piosenkarka obchodziła 50-lecie swojej pracy artystycznej. Pierwszą płytę wydała w 1970 roku i od tamtego czasu wylansowała niezliczoną ilość przebojów, zagrała dziesiątki tysięcy koncertów i wciąż pozostaje aktywną zawodowo piosenkarką, która nie zamierza zwalniać tempa.

Przez dekady Maryla Rodowicz nie bała się eksperymentować nie tylko z gatunkami muzycznymi, ale też… modą. Jej kolorowe sceniczne kreacje i wyszukane nakrycia głowy od lat budzą ogromne emocje opinii publicznej. Artystka upodobała sobie szczególnie długie, kwieciste suknie w stylu hippie, kowbojskie kapelusze, imponujące płaszcze z trenami, czy lateksowe total looki. By tego było mało, niektórych kreacji mogłyby jej nawet pozazdrościć Madonna czy Lady Gaga. Wśród nich jest chociażby ikoniczna sylwestrowa stylizacja rodem z Rio, w której główną rolę grał nie tylko okazały pióropusz, ale też realistyczny… odlew ciała.

Zobaczcie jej najbardziej spektakularne looki.

