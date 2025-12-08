Maryla Rodowicz świętuje 80. urodziny! Oto jej najbardziej ikoniczne kreacje. Lateks, pióra i skóry to dopiero początek
Maryla Rodowicz to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Artystka wydała kilkanaście albumów oraz wylansowała liczne przeboje, m.in. "Małgośka", "Niech żyje bal" czy "Damą być", a o jej scenicznych kreacjach wielokrotnie huczała cała Polska. Z okazji 80. urodzin Maryli Rodowicz przypominamy jej najbardziej ikoniczne looki.
Maryla Rodowicz świętuje 80. urodziny
Marylę Rodowicz zna chyba każdy Polak. Jej przeboje jak "Kolorowe jarmarki" czy "Sing-Sing" rozbrzmiewają podczas największych krajowych festiwali, a stacje telewizyjne prześcigają się w ofertach, by gwiazda pojawiła się na ich sylwestrowym koncercie. Jak wiemy, Maryla Rodowicz w tym roku zagra na Sylwestrze TVP u boku m.in. Dody, Justyny Steczkowskiej czy Roksany Węgiel. Zanim jednak to się stanie, gwiazda ma inny, znacznie ważniejszy powód do świętowania.
W poniedziałek, 8 grudnia, Maryla Rodowicz celebruje swoje 80. urodziny. W ten niezwykły jubileusz przypominamy najbardziej spektakularne kreacje artystki.
Najbardziej ikoniczne stylizacje Maryli Rodowicz
Maryla Rodowicz jest jedną z najważniejszych wokalistek w historii polskiej sceny muzycznej. Niedawno piosenkarka obchodziła 50-lecie swojej pracy artystycznej. Pierwszą płytę wydała w 1970 roku i od tamtego czasu wylansowała niezliczoną ilość przebojów, zagrała dziesiątki tysięcy koncertów i wciąż pozostaje aktywną zawodowo piosenkarką, która nie zamierza zwalniać tempa.
Przez dekady Maryla Rodowicz nie bała się eksperymentować nie tylko z gatunkami muzycznymi, ale też… modą. Jej kolorowe sceniczne kreacje i wyszukane nakrycia głowy od lat budzą ogromne emocje opinii publicznej. Artystka upodobała sobie szczególnie długie, kwieciste suknie w stylu hippie, kowbojskie kapelusze, imponujące płaszcze z trenami, czy lateksowe total looki. By tego było mało, niektórych kreacji mogłyby jej nawet pozazdrościć Madonna czy Lady Gaga. Wśród nich jest chociażby ikoniczna sylwestrowa stylizacja rodem z Rio, w której główną rolę grał nie tylko okazały pióropusz, ale też realistyczny… odlew ciała.
Zobaczcie jej najbardziej spektakularne looki.
1 z 10
Maryla Rodowicz Sabat Czarownic 2012
30 czerwca 2012 w kieleckiej "Kadzielni" Maryla Rodowicz podczas "Sabatu czarownic" zaskoczyła wszystkich czarnym total lokiem. Legginsy połączyła z bluzką z baskinką, do której dobrała złote okazałe bransolety, złote pagony i niecodzienne nakrycie głowy z rogami przypominające łeb bizona, w które wpięto czarne mroczne kruki i przyozdobiono sztuczną pajęczyną.
2 z 10
Maryla Rodowicz Sylwester Marzeń z Dwójką TVP 2017-2018
Podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką TVP w 2018 roku Maryla Rodowicz postawiła na dwie spektakularne i zupełnie różne stylistycznie kreacje. Jedną mroczną i dopasowaną z pierzastą, neonową spódnicą niczym tutu baletnicy, do której dobrała złotą koronę z kwiatami rodem z Maryjnych podobizn. Druga zaś, pełna kolorów, kwiatów i falban, nawiązywała swoim stylem do tradycyjnych zakopiańskich strojów.
3 z 10
Maryla Rodowicz Jaka to melodia 2020; 2021
Maryla Rodowicz wielokrotnie pojawiała się również podczas nagrań do "Jaka to melodia", gdzie w 2020 roku wystąpiła w swoich ulubionych czarnych legginsach, które połączyła z tiulową, dziewczęcą mini spódnicą z trenem i gorsetowym topem. Rok później podczas nagrań do programu ponownie postawiła na tiul w pastelowym, błękitnym odcieniu, który ozdobiono kolorowymi kwiatami.
4 z 10
Maryla Rodowicz Polsat Hit Festiwal 2025
Maryla Rodowicz uwielbia też iście cyrkowe kreacje. Podczas Polsat Hit Festiwal 2025 zaprezentowała się w spektakularnej sukni z trenem w biało-czarną szachownicę, w stylu Klaun-Art., do której dobrała kabaretki, botki na platformie, tiulowe okazałe rękawy i fantazyjny kapelusz. Podczas tego samego festiwalu pojawiła się również w czerwonej pierzastej sukni i nonszalancko wpiętym we włosy piórem.
5 z 10
Maryla Rodowicz 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2023; 59. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2022
Artystka uwielbia również długie suknie o kroju litery "A" oraz płaszcze z trenami. Podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 2023 postawiła na czerwony lateksowy total look z obszernym pikowanym płaszczem w roli głównej. Rok wcześniej, podczas 59. edycji festiwalu z kolei skusiła się na kwiecistą suknię z falbanami, z motywami panterki i liści palmowych. Całość stylizacji dopełnił kwiecisty wianek.
6 z 10
Maryla Rodowicz Sylwestrowa Moc Przebojow w Toruniu 2024-2025
Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu w 2024 roku Maryla Rodowicz postawiła na bardziej wybiegowe kreacje, któr z powodzeniem mogłyby podbić serca reporterów na światowych Fashion Weekach. Gwiazda podczas sylwestrowego wieczoru pozowała to w czarno-różowej kreacji z fantazyjnym kapeluszem z ogromnym rondem, to znów w grunge’owym looku z kabaretkami, porozcinanymi spodniami w kratę i kurtce z kolcami na ramionach.
7 z 10
Maryla Rodowicz Top of the Top Sopot Festival 2019
Podczas Top of the Top Sopot Festival 2019 artystka pojawiła się dwóch, zupełnie skajnych stylitycznie kreackach. Zwiewne, białe ponczo w stylu boho z prześwitami, kontrakstowała z długą, mroczną kreacją z tiulowym dołem o kroju "syrenki" i pierzastą konstrukcją na ramionach, imitującą skrzydła.
8 z 10
Maryla Rodowicz Sylwestrowa Moc Przebojów w Gdyni 2013-2014
Maryla Rodowicz od lat pokazuje, że ma ogromny dystans do siebie i scenicznych looków. Nie boi się też głęboko wyciętych strojów. POdczas Sylwestrowej Mocy Przebowjów w 2013 roku w Gdyni zaskoczyła wszystkim kreacją niczym z Rio z okazałym pióropuszem i odlwem ciała. Podczas tego samego konceryu zaprezentowała się także w lateksowej mini z dołączonymi do kreacji czwonymi balonami napełnionymi helem.
9 z 10
Maryla Rodowicz Gwiazdy kolędują w Zakopanem koncert w TVP 2020; Wielkie Kolędowanie z Polsatem 2004
Także podczas kolędowania artystka stawia na wyraziste kreacje. W 2020 roku podczas koncertu TVP Gwiazdy kolędują w Zakopanem postawiła na połyskującą czerwoną suknię z oversizową górą. Na podobną kreację, w niebieskim odcieniu, zdecydowała się cztery lata później podczas Wielkiego Kolędowania z Polsatem.
10 z 10
Maryla Rodowicz i Doda Sylwester TVP 2009 Łódź
Maryla Rodowicz wieloktortnie występowała również u boku Dody. Panie decydowały się wtedy na "siostrzane" stylizacje. Podczas Sylwestra TVP 2009 w Łodzi, obie postawiły na mocnne skórzane stylizacje, a celebrująca dziś 80. urodziny wokalistka, zaskoczyła niecodziennymi nakryciami głowy, których nie powstydziłaby się również Lady Gaga.