To już pewne! Jak informuje Super Express, Roxie Węgiel wraca do TVP i wystąpi podczas Sylwestra z Dwójką 2025/2026 w Katowicach. Po rocznej nieobecności na scenie Telewizji Polskiej, 20-letnia gwiazda dołącza do największego muzycznego wydarzenia noworocznego w kraju.

Przypomnijmy, że rok 2024 był dla Roxie przełomowy - wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" na antenie Polsatu i dotarła aż do finału. Z tego powodu rok 2025 przywitała właśnie z tą stacją. Jednak teraz Roxie wybiera TVP, stację, od której zaczęła swoją karierę - od zwycięstwa w "The Voice Kids" i triumfu w Eurowizji Junior.

Sylwester TVP: Powrót Dody i Maryli Rodowicz – ikony znów razem na scenie

Roxie Węgiel to niejedyny wielki powrót tej nocy. Po 10 latach przerwy na sylwestrowej scenie Telewizji Polskiej ponownie wystąpi Doda. To dość duże zaskoczenie, bo wokalistka przez ostatnie lata witała Nowy Rok ze stacją Polsat. Tym razem jednak stanie na scenie pod katowickim Spodkiem.

Do Sylwestra TVP dołącza w tym roku również Maryla Rodowicz, która wraca po rocznej nieobecności. Dla wielu widzów jej obecność to absolutna konieczność i synonim najlepszej sylwestrowej zabawy. Powrót Rodowicz to ukłon w stronę tradycji i publiczności, która przez lata przyzwyczaiła się do jej występów w noworoczne noce.

Katowice centrum sylwestrowego show – co planuje TVP?

TVP planuje zorganizować swoje sylwestrowe widowisko w Katowicach, dokładnie na scenie pod Spodkiem. To właśnie tam odbędzie się Sylwester z Dwójką 2025/2026. To wydarzenie już teraz zapowiadane jest jako największa impreza sylwestrowa w Polsce, a jej skład artystyczny tylko to potwierdza.

Oprócz Roxie Węgiel, Dody i Maryli Rodowicz, na scenie pojawi się także Justyna Steczkowska - wokalistka o niezwykłym głosie i scenicznej charyzmie. Jej obecność gwarantuje występ na najwyższym poziomie.

Już nie możemy się doczekać, by poznać kolejne gwiazdy tego wydarzenia!

Roksana Węgiel wystąpi na Sylwestrze TVP/Fot. Adam Jankowski/REPORTER

