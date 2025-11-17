Napłynęły zaskakujące wieści w sprawie Maryli Rodowicz. Artystka przerwała milczenie
Maryla Rodowicz po dziewięciu latach wróciła z nowym albumem i emocjonalnym wywiadem. Artystka potwierdza – powstaje film fabularny o jej życiu, a castingi właśnie ruszyły!
14 listopada, po dziewięciu latach ciszy wydawniczej, Maryla Rodowicz zaprezentowała nową płytę zatytułowaną „Niech żyje bal”. Pomysł na projekt narodził się w hotelu, gdzie artystka wspólnie ze swoim zespołem zaprosiła młodych artystów do współpracy. Czerwone zaproszenia wypisane złotym flamastrem były początkiem niezwykłego muzycznego przedsięwzięcia.
Kultowe przeboje w nowych aranżacjach młodych artystów
Nowa płyta Maryli Rodowicz to kompilacja największych przebojów artystki, tym razem w zupełnie nowych wersjach. Utwory wykonali znani przedstawiciele młodego pokolenia, m.in. Igor Herbut, Mrozu, Krzysztof Zalewski, Roxie Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Lanberry i Ralph Kamiński. To oni wybrali repertuar i odpowiadali za produkcję muzyczną.
Dla mnie to były nowe wrażenia, nowe doznania, poznałam nowych ludzi, nowych producentów
Współpraca z młodymi muzykami była dla niej zaskakującym doświadczeniem.
Zupełnie się im poddałam, trochę byłam na początku przerażona
Opowiadając o pracy z Mrozem nad utworem „Sing, Sing”, wspomniała:
On mi dawał jakieś uwagi... Ja mówię – dlaczego ty śpiewasz Sing, Sing, taki refren to przecież jest moja partia. A on mówi – 'nie, teraz będę ja śpiewał'.
Powstaje film o Maryli Rodowicz
W emocjonującym wywiadzie Maryla Rodowicz potwierdziła, że powstaje film fabularny o jej życiu.
Tak! I właśnie nie dokument, tylko fabuła – normalnie aktorzy, castingi na Marylę…
Piosenkarka nie ukrywa, że wiadomość ta wywołała poruszenie nie tylko wśród fanów, ale też jej koleżanek z branży.
Maryla Rodowicz w emocjonalnym wywiadzie u Krzysztofa Ibisza
Spotkanie z Krzysztofem Ibiszem miało miejsce w hotelu, gdzie narodził się pomysł na nową płytę. Prowadzący „halo tu Polsat” nie krył wzruszenia:
Przeżyłem cały wachlarz emocji (...) aż do łez, które pojawiły mi się w oczach, gdy posłuchałem jak z Igorem Herbutem i innymi śpiewasz 'Niech żyje bal'.
Artystka podziękowała wszystkim zaangażowanym w projekt, szczególnie młodym muzykom, którzy podjęli się zadania.
Ale zrobili to fantastycznie, świetnie wyprodukowali i ja jestem bardzo szczęśliwa
Rodowicz zdradziła też, że nadal gra wiele koncertów, ciesząc się widownią, w tym młodą publicznością.
To się samo rodzi (...) mam widownię, aż się dziwię. I to młoda widownia, ciągle młodsi przychodzą na moje koncerty
Z okazji zbliżających się 80. urodzin (8 grudnia), Ibisz chciał wręczyć artystce bukiet kwiatów, jednak Maryla wyznała, że nie obchodzi urodzin. Bukiet czerwonych róż stał się więc symbolicznym podziękowaniem za szczery i poruszający wywiad.
