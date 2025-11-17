14 listopada, po dziewięciu latach ciszy wydawniczej, Maryla Rodowicz zaprezentowała nową płytę zatytułowaną „Niech żyje bal”. Pomysł na projekt narodził się w hotelu, gdzie artystka wspólnie ze swoim zespołem zaprosiła młodych artystów do współpracy. Czerwone zaproszenia wypisane złotym flamastrem były początkiem niezwykłego muzycznego przedsięwzięcia.

Kultowe przeboje w nowych aranżacjach młodych artystów

Nowa płyta Maryli Rodowicz to kompilacja największych przebojów artystki, tym razem w zupełnie nowych wersjach. Utwory wykonali znani przedstawiciele młodego pokolenia, m.in. Igor Herbut, Mrozu, Krzysztof Zalewski, Roxie Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Lanberry i Ralph Kamiński. To oni wybrali repertuar i odpowiadali za produkcję muzyczną.

Dla mnie to były nowe wrażenia, nowe doznania, poznałam nowych ludzi, nowych producentów – wyznała Maryla.

Współpraca z młodymi muzykami była dla niej zaskakującym doświadczeniem.

Zupełnie się im poddałam, trochę byłam na początku przerażona - powiedziała.

Opowiadając o pracy z Mrozem nad utworem „Sing, Sing”, wspomniała:

On mi dawał jakieś uwagi... Ja mówię – dlaczego ty śpiewasz Sing, Sing, taki refren to przecież jest moja partia. A on mówi – 'nie, teraz będę ja śpiewał'.

Powstaje film o Maryli Rodowicz

W emocjonującym wywiadzie Maryla Rodowicz potwierdziła, że powstaje film fabularny o jej życiu.

Tak! I właśnie nie dokument, tylko fabuła – normalnie aktorzy, castingi na Marylę… – zdradziła.

Piosenkarka nie ukrywa, że wiadomość ta wywołała poruszenie nie tylko wśród fanów, ale też jej koleżanek z branży.

Maryla Rodowicz w emocjonalnym wywiadzie u Krzysztofa Ibisza

Spotkanie z Krzysztofem Ibiszem miało miejsce w hotelu, gdzie narodził się pomysł na nową płytę. Prowadzący „halo tu Polsat” nie krył wzruszenia:

Przeżyłem cały wachlarz emocji (...) aż do łez, które pojawiły mi się w oczach, gdy posłuchałem jak z Igorem Herbutem i innymi śpiewasz 'Niech żyje bal'.

Artystka podziękowała wszystkim zaangażowanym w projekt, szczególnie młodym muzykom, którzy podjęli się zadania.

Ale zrobili to fantastycznie, świetnie wyprodukowali i ja jestem bardzo szczęśliwa – mówiła.

Rodowicz zdradziła też, że nadal gra wiele koncertów, ciesząc się widownią, w tym młodą publicznością.

To się samo rodzi (...) mam widownię, aż się dziwię. I to młoda widownia, ciągle młodsi przychodzą na moje koncerty – powiedziała z radością.

Z okazji zbliżających się 80. urodzin (8 grudnia), Ibisz chciał wręczyć artystce bukiet kwiatów, jednak Maryla wyznała, że nie obchodzi urodzin. Bukiet czerwonych róż stał się więc symbolicznym podziękowaniem za szczery i poruszający wywiad.

Maryla Rodowicz fot. VIPHOTO/EAST NEWS