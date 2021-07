Fani zasypali Martynę Wojciechowską komentarzami na temat rozstania. Dziennikarka odpowiedziała!

Wiadomość o rozstaniu Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego, którą przekazał jeden z portali internetowych, zaskoczyła chyba wszystkich. Choć wciąż sami zainteresowani wprost nie skomentowali całej sprawy, to jednak na Instagramie podróżniczki, pojawił się bardzo wymowny wpis. Wygląda na to, że w ten sposób gwiazda zdecydowała się zareagować na doniesienia o rozstaniu z mężem. Zobacz także: Martyna Wojciechowska przeprowadziła się! Popularna instagramerka pokazała wnętrza domu dziennikarki Martyna Wojciechowska wymownym postem odnosi się do doniesień o rozstaniu z Przemysławem Kossakowskim? Przez wielu byli stawiani jako wzór idealnej pary - obydwoje pełni pasji, zawsze chętnie pomagający innym, angażujący się w akcje charytatywne, kochający podróże. Związek Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego , wzruszał wielu fanów, dlatego tym bardziej trudno jest uwierzyć w medialne doniesienia o ich rozstaniu. W środę 14. lipca, portal Pudelek.pl poinformował, że niestety, małżeństwo pary podróżników to już przeszłość. To Przemysław podjął decyzję o rozstaniu. Wyprowadził się z domu niedługo po ślubie. Mieszkali ze sobą niecałe dwa, trzy miesiące - poinformował portal Pudelek.pl Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski zawsze pilnie strzegli swojej prywatności. Nie afiszowali się ze swoim związkiem w mediach, długo trzymali w tajemnicy również swoje zaręczyny , a także wzięli sekretny ślub . O wszystkich wydarzeniach, informowali fanów dopiero po fakcie. Czy zatem teraz zdecydują się zabrać głos w sprawie medialnych doniesień o ich rozstaniu? Wygląda na to, że Martyna Wojciechowska zdecydowała się to zrobić, zamieszczając jedynie wymowne zdjęcie i krótki komentarz pod nim, który brzmi: ...