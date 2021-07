Martyna Wojciechowska reaguje na doniesienia o rozstaniu z Przemysławem Kossakowskim? Opublikowała wymowny wpis

Wspaniała wiadomość właśnie dotarła do mediów! Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski wzięli ślub! Zdjęciem z tego wyjątkowego dnia pochwalił się świeżo upieczony mąż podróżniczki. Dzisiaj wiele się zmieniło, choć dla nas nie zmieniło się nic. Jesteśmy małżeństwem. Życzcie nam dobrze - napisał pod zdjęciem z małżonką Przemysław Kossakowski. Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski wzięli ślub! Martyna Wojciechowska znalazła szczęście u boku Przemka Kossakowskiego ponad dwa lata temu. Wygląda na to, że połączyła ich wspólna pasja do podróży. Obydwoje mają również wielkie serca i często angażują się w pomoc potrzebującym. Para należy jednak do grona gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności i w mediach społecznościowych skupiają się głównie na swojej działalności zawodowej. Już od jakiegoś czasu pojawiały się plotki na temat ślubu Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego. Spekulacje jeszcze bardziej podsyciły się, gdy pojawiła się informacja o zaręczynach pary. Okazało się, że ta wiadomość dotarła do mediów i tak dość późno, bo aż po roku od tej wyjątkowej chwili. Tak zaręczyliśmy się. Tyle że na początku 2019 roku , więc tak dawno temu, że stało się to dla nas naturalne. Przez cały ten czas noszę pierścionek z meteorytem. Tylko nikt tego nie zauważył. I dobrze. Bo to intymne wydarzenie i nie planowaliśmy się nim szeroko dzielić - tym wpisem na Instagramie Martyna Wojciechowska potwierdziła zaręczyny z Przemysławem Kossakowskim. Jednak tak wyjątkowym wydarzeniem jak ślub, ta wspaniała para postanowiła podzielić się ze swoimi fanami od razu! Martynie i Przemkowi życzymy oczywiście samych wspaniałych chwil w życiu i gratulujemy zawarcia małżeństwa! Zobaczcie...