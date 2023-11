Martyna Wojciechowska w rozmowie z portalem Plejada.pl skomentowała ostatnie wydarzenia. Dziennikarka nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa! Gwiazda TVN opowiedziała, jak doszło do wizyty Kabuli w Polsce- okazuje się bowiem, że Martyna nie mogła jej odwiedzić. Dlaczego?

Wyobraźcie sobie, że już jestem w Tanzanii niemile widziana. N ie dostałam zgody na wjazd, nie dostałam zgody na filmowanie i byłam tym zszokowana. Okazało się, że moja działalność na terenie Tanzanii jest niemile widziana przez rząd, że nagłaśniam tematy, które są niewygodne. Więc pomyślałam, że to jest świetna okazja, żeby zaprosić Kabulę na wakacje do Polski- przyznała w rozmowie z portalem.

A jak Martyna Wojciechowska komentuje wspólne mieszkanie z Przemkiem Kossakowskim? Jak na jej partnera zareagowała Kabula?

Rzeczywiście w naszym domu zrobiło się zdecydowanie tłoczniej, teraz jest nas więcej. Do tej pory to była taka enklawa moja i Mrysi. Najpierw się powiększyliśmy do trójki jako rodzina, teraz do czterech osób i bardzo jest nam z tym dobrze- zdradza Martyna Wojciechowska.