Żyją w ciągłych rozjazdach! A to Martyna Wojciechowska jedzie do Czadu, aby kręcić zdjęcia do programu „Kobieta na krańcu świata”, a to Przemek Kossakowski do Indonezji, by przygotować kolejny odcinek „Wtajemniczenia”. Ciągle się mijają. Ich związek wygląda więc nietypowo. Dlatego postawili wszystko na jedną kartę. Zdecydowali, że zamieszkają razem w warszawskim mieszkaniu Martyny. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Przemek nie zrezygnował z wynajmowania siedliska na Podlasiu.

Martyna też ma swój dom w Szczyrku. W chwilach wolnych od pracy ona wyjeżdża w góry, a Przemka ciągnie do głuszy pod wschodnią granicę z Białorusią. Jednak wydaje się, że akurat ta para nie ma kłopotu z kompromisami.

