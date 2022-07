Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski oficjalnie po rozwodzie! Jest orzeczenie o winie?

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski po trzech latach związku zdecydowali się na cichy ślub w gronie najbliższych, a zaledwie trzy miesiące później media obiegła informacja o rozstaniu oraz wyprowadzce podróżnika ze wspólnego apartamentu. Po miesiącach oczekiwania na pierwszą rozprawę sądową, 26 lipca gwiazdorska para zasiadła przed ekranami swoich komputerów, aby usłyszeć ostateczną decyzję sądu. Jeden z małżonków został uznany za winnego rozpadu małżeństwa?

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski po rozwodzie

Zauroczenie między podróżnikami zaczęło się od jednego esemesa, a później przerodziło się w prawdziwą miłość, którą cementowała wspólna pasja. Wydawało się, że Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski są dla siebie stworzeni, a małżeństwo to tylko formalność. Zakochani zdecydowali się na kameralny ślub po trzech latach związku. Po trzech miesiącach Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski rozstali się, a w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie oświadczenie, w którym dziennikarka przyznała, że jej małżeństwo dobiegło końca.

Dzisiaj, 26 lipca odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego. Z informacji przekazanych przez "Fakt" wynika, że to gwiazdor TTV był powodem i to on złożył pozew o rozwód. Teraz okazuje się, że sąd wydał wyrok już na pierwszej rozprawie... i to z orzeczeniem o winie!

Zobacz także: Przemysław Kossakowski odchodzi z telewizji! "Nie wiem jak długo to potrwa i czy w ogóle wrócę"

East News/Artur Zawadzki/REPORTER

Z informacji opublikowanych przez Pudelek.pl wynika, że Martynie Wojciechowskiej udało się udowodnić w sądzie, że całkowitą winę za rozpad małżeństwa ponosi Przemysław Kossakowski, który bez uprzedzenia wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny i podróżnik wciąż może się od niego odwołać.

Zobacz także: Martyna Wojciechowska spełniła marzenie swojego byłego partnera!

Martyna Wojciechowska oraz Przemysław Kossakowski nie chcieli wracać do nieudanego małżeństwa i żadna z zainteresowanych stron nie zdecydowała się na komentarz dotyczący powodów rozstania. Mimo wszystko w mediach wciąż pojawiają się spekulacje, z których wynika, że powodem mogła być osoba trzecia. Z informacji "Dobrego Tygodnia" wynika, że Przemysław Kossakowski poznał nową partnerkę na planie programu "Down The Road. Zespół w trasie".

Piotr Molecki/Dzien Dobry TVN/East News, Albin Marciniak/East News

Pawel Wodzynski/East News

Piotr Fotek/Instagram