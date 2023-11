Najgorętsza para sezonu na ramówce TVN! Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski od kilku tygodni są na językach wszystkich! Ich związek nie jest już tajemnicą, para okazuje sobie uczucia w miejscach publicznych czy na branżowych imprezach. Dziś na konferencji TVN-u każde z nich promowało swoje projekty - Martyna program "Kobieta na krańcu świata", a Przemek swoje programy w kanale TTV. Choć nie pozowali wspólnie do zdjęć, oczy wszystkich zwrócone były właśnie na nich.

Związek tej pary nadal jest jednak bardzo tajemniczy, bo oboje unikają publicznych deklaracji i niezbyt chętnie mówią o tym, co ich łączy.

„Rodzice nauczyli mnie jednego. Jeżeli dwoje ludzi decyduje się być razem, to jest to decyzja intymna i wyjątkowa. I jeżeli już chcą kogoś o niej poinformować, to przede wszystkim najbliższych i przyjaciół”, napisał Przemek w specjalnym oświadczeniu.