Anita Werner i Martyna Wojciechowska bardzo się zaprzyjaźniły. Werner opiekowała się często Marysią, a Wojciechowska wspierała Werner, kiedy stan zdrowia jej matki bardzo się pogorszył i po kilku latach zmarła.

Niektórzy podejrzewali nawet, że Anita Werner i Martyna Wojciechowska mają romans! Jak reagowały na te plotki? Dziennikarz "MaleMEN" w jednym z wywiadów zapytał Werner szczerze, czy "Martyna Wojciechowska jest twoim facetem?".

- O! To mój ulubiony wątek. Bardzo zabawne to jest. Niektórzy traktowali to całkiem poważnie - odpowiedziała wówczas Werner, ucinając tym samym plotki na ten temat.