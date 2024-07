Marta Żmuda-Trzebiatowska odniosła się do publikacji na temat jej niechęci do pracy w niedzielę. "Dobry Tydzień" przytoczył wypowiedź aktorki, z której wynika, że gwieździe doskwiera praca w ten dzień.

Artykuł odbił się szerokim echem w Internecie. A Marcie Żmudzie-Trzebiatowskiej natychmiast przypisano zaangażowanie polityczne w dyskusję, która toczy się wokół projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Posypały się komentarze, a wśród nich m.in. wypowiedź Krystyny Jandy.

W końcu aktorka poruszona zamieszaniem wokół swojej osoby, zamieściła na swoim Facebooku komentarz dotyczący tej sprawy.

We wpisie aktorka nie kryła, że sprawa ją zbulwersowała. Wyjaśniła, że jej wypowiedź została wyrwana z kontekstu, a ona sama nigdy nie angażuje się w sprawy polityczne.

Zapraszam w najbliższą sobotę i NIEDZIELĘ na "Przez park na bosaka" do Teatru Kwadrat. Tak, pracuję w NIEDZIELĘ. Jak można zinterpretować zdanie wyjęte z kontekstu? Na wiele sposobów. Jestem osobą, która nie angażuje się publicznie w polityczną debatę i chciałabym, aby to zostało uszanowane, bo w ostatnich dniach przypisano mi, że niejako popieram projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę... Nigdy też nie komentowałam różnych newsów, które pojawiały się na mój temat, bo uważam to za stratę czasu i energii, ale ten mnie wyjątkowo zbulwersował. Zwłaszcza, że zaczęły go komentować całkiem na serio, całkiem poważne osoby. Nigdy nie udzieliłam wywiadu tytułowi "Dobry Tydzień", w wywiadzie dla Twojego Stylu z września 2016 roku wspominałam tylko swoje dzieciństwo i porównywałam do obecnego życia w stolicy i tylko tak powinno to być interpretowane. Jestem aktorką, decydując się na poświecenie swojego życia aktorstwu wiedziałam, że to oznacza pracę w teatrze wtedy gdy inni spędzają ten czas z rodzinami. Dlatego z radością zagram dla Państwa w te i kolejne NIEDZIELĘ, widzimy się o 19:00 - napisała Marta Żmuda-Trzebiatowska na swoim profilu.