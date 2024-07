Marta Żmuda-Trzebiatowska pożaliła się, że doskwiera jej praca w niedzielę. Co powiedziała?

W moim Przechlewie ten dzień jest święty. Choć od wyjazdu z rodzinnych stron minęło już dużo czasu, praca w niedzielę wciąż mi doskwiera – cytuje aktorkę "Dobry Tydzień".

Prawdopodobnie to nawiązanie do dyskusji, która się toczy na temat nowej ustawy dotyczącej pracy w niedziele. W marcu NSZZ "Solidarność" złożył do Sejmu obywatelski projekt ustawy, który wprowadziłby całkowity zakaz handlu w niedzielę. Zakaz objąłby sklepy, ale i tzw. podmioty działające na rzecz handlu, oraz internet.

Nic nie ma natomiast w projekcie ustawy o pracy artystów, którzy zawsze pracowali w weekendy i czasem głównie pracują w sobotę i niedzielę, a tydzień mają wolny. Chyba dlatego zdziwiła się wypowiedzią Marty Żmudt-Trzebiatowskiej sama Krystyna Janda, która skomentowała to tak:

Ja zwariuję... - napisała na swoim Facebooku Krystyna Janda.

A wy co sądzicie? Powinno się zakazać handlu w niedziele, a może wszyscy powinni mieć wolne w ten dzień tygodnia? Tylko wtedy na przykład co z wyjściem do kina, teatru, restauracji czy kupieniem lodów podczas niedzielnego spaceru?

Dyskusja na temat wypowiedzi stała się tak gorąca, że aktorka odniosła się do niej na swoim facebooku. Co napisała?

Z kim się zgadzacie w tej sprawie? Aktorzy powinni również zostać objęci ustawą?

Marta Żmuda-Trzebiatowska rok temu wyszła za mąż za Kamila Kulę, z którym gra w Teatrze Kwadrat.

Krystyna Janda jest dyrektorem dwóch teatrów Polania i Och-teatr, które pracują cały tydzień.