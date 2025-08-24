Marta Nawrocka zaliczyła spektakularną wpadkę jako pierwsza dama? Wszystko przez ten jeden szczegół!
Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, pojawiła się na festiwalu piłki nożnej w Tarnobrzegu w sportowo-eleganckiej stylizacji. Niepozorny T-shirt wywołał lawinę komentarzy. Jedni krytykują wybór koszulki z logo, inni chwalą jej styl. Czy to pierwsza modowa wpadka pierwszej damy?
Marta Nawrocka, żona Karola Nawrockiego i nowa pierwsza dama, uczestniczyła 23 sierpnia w otwarciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. Jej obecność była szeroko komentowana, ale tym razem to nie tylko aktywność społeczna przyciągnęła uwagę.
Podczas wydarzenia Nawrocka zaprezentowała się w jasnym garniturze, białym T-shircie marki La Mania oraz sneakersach. Całość stylizacji miała charakter sportowo-elegancki, jednak to właśnie koszulka stała się głównym tematem dyskusji w internecie. Pierwszej damie wypada tak otwarcie promować ubrania z widocznym logo? Internauci nie mają wątpliwości!
Internauci podzieleni w sprawie logo marki na koszulce Marty Nawrockiej
Na Instagramie pierwszej damy pojawiły się zdjęcia z imprezy oraz wpis: „To wielkie święto kobiecego futbolu, w którym miałam ogromny zaszczyt uczestniczyć. Serdecznie dziękuję za wspólne, piłkarskie emocje!”. Marta Nawrocka po raz kolejny udowodniła, że nie zamierza zamykać się w pałacu prezydenckim, ale przez najbliższe pięć lat chce być naprawdę aktywna i działać społecznie.
Tym razem uwagę internautów przyciągnęła stylizacja pierwszej damy, a w zasadzie biała koszulka z widocznym logo. Internauci piszą wprost o wpadce i podkreślają, że taka sytuacja w przypadku pierwszej damy nie powinna mieć miejsca. Chodzi o logo marki La Mania, należącej do Joanny Przetakiewicz.
Logo firmy na koszulce? To mało eleganckie przy takiej funkcji
T-shirt nieszczęśliwie dobrany!
Czy dobrze widzę, że tam jest marka La Mania ? @joannaprzetakiewicz
Fani wspierają Martę Nawrocką
Wygląda na to, że Marta Nawrocka ma też spore grono fanów, którzy uwielbiają jej styl i nie widzą nic złego w tym, że pierwsza dama wybrała koszulkę z widocznym logo. Co więcej, niektórzy porównują Martę Nawrocką do księżnej Kate, która jak wiadomo też czasem sięga po mniej oficjalne, a nawet sportowe stylizacje.
Sądzicie, że Marta Nawrocka faktycznie zaliczyła wpadkę?
Nasza nowa księżna Kate. Brawo! Kogoś takiego potrzebujemy.
Bardzo podoba mi się sposób ubierania i styl Pani Marty
