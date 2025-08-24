Marta Nawrocka, żona Karola Nawrockiego i nowa pierwsza dama, uczestniczyła 23 sierpnia w otwarciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. Jej obecność była szeroko komentowana, ale tym razem to nie tylko aktywność społeczna przyciągnęła uwagę.

Reklama

Podczas wydarzenia Nawrocka zaprezentowała się w jasnym garniturze, białym T-shircie marki La Mania oraz sneakersach. Całość stylizacji miała charakter sportowo-elegancki, jednak to właśnie koszulka stała się głównym tematem dyskusji w internecie. Pierwszej damie wypada tak otwarcie promować ubrania z widocznym logo? Internauci nie mają wątpliwości!

Internauci podzieleni w sprawie logo marki na koszulce Marty Nawrockiej

Na Instagramie pierwszej damy pojawiły się zdjęcia z imprezy oraz wpis: „To wielkie święto kobiecego futbolu, w którym miałam ogromny zaszczyt uczestniczyć. Serdecznie dziękuję za wspólne, piłkarskie emocje!”. Marta Nawrocka po raz kolejny udowodniła, że nie zamierza zamykać się w pałacu prezydenckim, ale przez najbliższe pięć lat chce być naprawdę aktywna i działać społecznie.

Tym razem uwagę internautów przyciągnęła stylizacja pierwszej damy, a w zasadzie biała koszulka z widocznym logo. Internauci piszą wprost o wpadce i podkreślają, że taka sytuacja w przypadku pierwszej damy nie powinna mieć miejsca. Chodzi o logo marki La Mania, należącej do Joanny Przetakiewicz.

Logo firmy na koszulce? To mało eleganckie przy takiej funkcji

T-shirt nieszczęśliwie dobrany!

Czy dobrze widzę, że tam jest marka La Mania ? @joannaprzetakiewicz

Fani wspierają Martę Nawrocką

Wygląda na to, że Marta Nawrocka ma też spore grono fanów, którzy uwielbiają jej styl i nie widzą nic złego w tym, że pierwsza dama wybrała koszulkę z widocznym logo. Co więcej, niektórzy porównują Martę Nawrocką do księżnej Kate, która jak wiadomo też czasem sięga po mniej oficjalne, a nawet sportowe stylizacje.

Sądzicie, że Marta Nawrocka faktycznie zaliczyła wpadkę?

Nasza nowa księżna Kate. Brawo! Kogoś takiego potrzebujemy.

Bardzo podoba mi się sposób ubierania i styl Pani Marty

Zobacz także:

Reklama