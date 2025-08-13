Marta i Karol Nawroccy nie znikają z pierwszych stron gazet od momentu oficjalnego zaprzysiężenia. Paparazzi śledzą niemal każdy ich krok, zarówno na polu prywatnym jak i zawodowym. Tym razem pierwsza dama została przyłapana na wizycie w galerii handlowej, do której wybrała się wraz z córką Kasią. Jak się zachowywała?

Marta Nawrocka i siedmioletnia córka przyłapane na zakupach w Warszawie

Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, została sfotografowana w jednej z warszawskich galerii handlowych. W towarzystwie siedmioletniej córki Kasi, pod opieką funkcjonariuszy SOP, przemieszczała się po centrum, nieświadoma czujnych obiektywów fotoreporterów. Jak informuje "Fakt", Nawrocka z córką przyjechały na podziemny parking galerii, a następnie udały się na zakupy.

Na zdjęciach widać, jak pierwsza dama z zainteresowaniem ogląda wystawy sklepowe i rozmawia z ekspedientkami. Największe zainteresowanie wzbudziła wizyta u jubilera, gdzie Marta Nawrocka dokładnie przeglądała biżuterię. Pierwsza dama zdawała się być zrelaksowana i skupiona wyłącznie na spędzaniu czasu z córką.

Stylizacja pierwszej damy zaskoczyła

W dniu zakupów Marta Nawrocka postawiła na mniej formalny, lecz wciąż elegancki ubiór. Założyła różowy komplet składający się z kamizelki oraz szerokich spodni. Stylizację dopełniła niewielka torebka na złotym łańcuszku. Uwagę przykuwała jej swoboda i naturalność – bez sztucznego dystansu, z uśmiechem na twarzy, Nawrocka rozmawiała z obsługą sklepu jubilerskiego.

Stylizacja była zaskakującym kontrastem do formalnych kreacji, w których dotąd widywano pierwszą damę. Przypomnijmy, że podczas zaprzysiężenia prezydenta RP, Marta Nawrocka wystąpiła w eleganckim komplecie inspirowanym stylem Melanii Trump, zaprojektowanym przez lokalnego krawca z Gdańska.

Nawrocka u jubilera. Czy to przygotowania do wystąpienia 15 sierpnia?

Fotoreporterzy uchwycili moment, gdy pierwsza dama przeglądała ekspozycję w salonie jubilerskim. Wskazywała konkretne modele i prowadziła rozmowę z ekspedientką, co może sugerować, że wybierała dodatki do kolejnej publicznej stylizacji. Niewykluczone, że Marta Nawrocka mogła przygotowywać się na wystąpienie z okazji Święta Wojska Polskiego, przypadającego 15 sierpnia.

Choć nie ma potwierdzenia, że właśnie ta okazja była powodem wizyty u jubilera, wybór biżuterii w tak publicznym miejscu wskazuje na dużą pewność siebie pierwszej damy i coraz większą swobodę w nowej roli.

Dzieci pary prezydenckiej rozpoczną naukę w prywatnych szkołach

Zbliżający się początek roku szkolnego oznacza zmiany dla dzieci Karola i Marty Nawrockich. Siedmioletnia Kasia rozpocznie naukę w prywatnej szkole, a 15-letni Antoni w prywatnym liceum. Takie informacje przekazał "Super Express", powołując się na źródła zbliżone do otoczenia prezydenckiej pary.

Wybór prywatnych placówek wiąże się nie tylko z zapewnieniem wysokiego poziomu edukacji, ale również z łatwiejszą koordynacją kwestii bezpieczeństwa. Jak podano, szkoły są już przygotowane na obecność dzieci objętych szczególną ochroną.

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka podczas zaprzysiężenia na prezydenta, fot. Paweł Wodzyński/East News

