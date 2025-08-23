Marta Nawrocka pokazała nowe zdjęcie, a w sieci zawrzało. Całą uwagę zwraca ten szczegół
Marta Nawrocka ponownie zaskoczyła Polaków. W trakcie wizyty w Sandomierzu zaprezentowała stylizację, która natychmiast przykuła uwagę mediów i internautów. Wygląda na to, że pierwsza dama doskonale wie, co zrobić, aby zwrócić na siebie uwagę. Na to mało kto się odważył!
Marta Nawrocka nie przestaje zaskakiwać! Pierwsza dama właśnie opublikowała nowe zdjęcia i po raz kolejny sprawiła, że jest o niej głośno. Żona Karola Nawrockiego udowadnia, że będzie inną pierwszą damą niż dotychczasowe i nie chce chować się w Pałacu Prezydenckim, ale aktywnie wychodzi na wprost ważnych spraw społecznych. Teraz zaskoczyła wizytą, ale to jej stylizacja zrobiła furorę...
Wizyta Marty Nawrockiej w Sandomierzu i jej luźna stylizacja
Marta Nawrocka odwiedziła Sandomierz. To kolejny punkt na mapie Polski, który znalazł się w kalendarzu pierwszej damy. Tym razem jednak nie tyle sama wizyta, co jej stylizacja przykuła uwagę internautów i mediów.
Pierwsza dama opublikowała na Instagramie zdjęcia z miejskiego spaceru. Ubrana była w krótki płaszcz przypominający pelerynę z szerokimi rękawami i kołnierzem. Do tego zestawu dobrała białe, dopasowane spodnie oraz białe sneakersy na podwyższonej podeszwie. To połączenie okazało się nie tylko zaskakujące, ale i doskonale przemyślane.
Czy pierwsza dama złamała dress code?
Szczególne emocje wzbudził wybór obuwia. Marta Nawrocka zrezygnowała z tradycyjnych szpilek czy balerin na rzecz białych sneakersów na grubszej podeszwie. I choć taki wybór może uchodzić za odważny, ekspertka modowa w rozmowie z serwisem Plotek.pl uznała go za bardzo trafiony.
„Największy trick tej stylizacji to płaskie buty, ale nie wbijające w ziemię sylwetkę” – podkreśliła Rubasińska-Ianiro. Dodała, że dzięki temu, że kolor sneakersów był zbliżony do barwy spodni, całość sprawiała wrażenie optycznie wydłużonej sylwetki.
Marta Nawrocka na nowo tworzy wizerunek pierwszej damy?
Marta Nawrocka objęła rolę pierwszej damy 6 sierpnia 2025 roku. Już wtedy zapowiedziała, że zamierza realizować ją po swojemu i bez odniesień do swoich poprzedniczek, a z naciskiem na autentyczność i otwartość na ludzi. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” podkreśliła, że chce być sobą, poznawać ludzi i dostrzegać ich problemy oraz radości. Stylizacje, które wybiera, mają nie tylko funkcję estetyczną, ale również komunikacyjną, bo pokazują, że Marta Nawrocka jest kobietą nowoczesną, ale i bliską ludziom.
Tym razem pierwsza dama zrezygnowała z dopasowanej góry, która zazwyczaj podkreślała jej talię. Według stylistki to znak, że pierwsza dama nie boi się eksperymentów, ale robi to z rozwagą i pełną świadomością swoich atutów. Podsumowując, stylizacja Marty Nawrockiej w Sandomierzu była zarówno modowa, jak i symboliczna. Udowodniła, że można być elegancką i wygodną zarazem, a pierwsza dama nie musi ograniczać się do utartych schematów. Jak wiadomo, księżna Kate też od czasu do czasu wybiera sneakersy na publiczne wyjścia, a jest jedną z najlepiej ubranych kobiet.
Tylko spójrzcie, jak tym razem wyglądała Marta Nawrocka!
