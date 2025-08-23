Marta Nawrocka nie przestaje zaskakiwać! Pierwsza dama właśnie opublikowała nowe zdjęcia i po raz kolejny sprawiła, że jest o niej głośno. Żona Karola Nawrockiego udowadnia, że będzie inną pierwszą damą niż dotychczasowe i nie chce chować się w Pałacu Prezydenckim, ale aktywnie wychodzi na wprost ważnych spraw społecznych. Teraz zaskoczyła wizytą, ale to jej stylizacja zrobiła furorę...

Reklama

Wizyta Marty Nawrockiej w Sandomierzu i jej luźna stylizacja

Marta Nawrocka odwiedziła Sandomierz. To kolejny punkt na mapie Polski, który znalazł się w kalendarzu pierwszej damy. Tym razem jednak nie tyle sama wizyta, co jej stylizacja przykuła uwagę internautów i mediów.

Pierwsza dama opublikowała na Instagramie zdjęcia z miejskiego spaceru. Ubrana była w krótki płaszcz przypominający pelerynę z szerokimi rękawami i kołnierzem. Do tego zestawu dobrała białe, dopasowane spodnie oraz białe sneakersy na podwyższonej podeszwie. To połączenie okazało się nie tylko zaskakujące, ale i doskonale przemyślane.

Czy pierwsza dama złamała dress code?

Szczególne emocje wzbudził wybór obuwia. Marta Nawrocka zrezygnowała z tradycyjnych szpilek czy balerin na rzecz białych sneakersów na grubszej podeszwie. I choć taki wybór może uchodzić za odważny, ekspertka modowa w rozmowie z serwisem Plotek.pl uznała go za bardzo trafiony.

„Największy trick tej stylizacji to płaskie buty, ale nie wbijające w ziemię sylwetkę” – podkreśliła Rubasińska-Ianiro. Dodała, że dzięki temu, że kolor sneakersów był zbliżony do barwy spodni, całość sprawiała wrażenie optycznie wydłużonej sylwetki.

Marta Nawrocka na nowo tworzy wizerunek pierwszej damy?

Marta Nawrocka objęła rolę pierwszej damy 6 sierpnia 2025 roku. Już wtedy zapowiedziała, że zamierza realizować ją po swojemu i bez odniesień do swoich poprzedniczek, a z naciskiem na autentyczność i otwartość na ludzi. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” podkreśliła, że chce być sobą, poznawać ludzi i dostrzegać ich problemy oraz radości. Stylizacje, które wybiera, mają nie tylko funkcję estetyczną, ale również komunikacyjną, bo pokazują, że Marta Nawrocka jest kobietą nowoczesną, ale i bliską ludziom.

Tym razem pierwsza dama zrezygnowała z dopasowanej góry, która zazwyczaj podkreślała jej talię. Według stylistki to znak, że pierwsza dama nie boi się eksperymentów, ale robi to z rozwagą i pełną świadomością swoich atutów. Podsumowując, stylizacja Marty Nawrockiej w Sandomierzu była zarówno modowa, jak i symboliczna. Udowodniła, że można być elegancką i wygodną zarazem, a pierwsza dama nie musi ograniczać się do utartych schematów. Jak wiadomo, księżna Kate też od czasu do czasu wybiera sneakersy na publiczne wyjścia, a jest jedną z najlepiej ubranych kobiet.

Tylko spójrzcie, jak tym razem wyglądała Marta Nawrocka!

Reklama

Zobacz także: Monika Olejnik dosadnie podsumowała Karola Nawrockiego. Tej kwestii nie mogła przemilczeć