Marta Nawrocka ledwie została pierwszą damą, a już trafiła pod lupę paparazzi. Fotoreporterzy śledzą niemal każdy jej krok, a zdjęcia pokazują często bardziej prywatne oblicze żony nowego prezydenta. Ostatnie fotografie okazały się być potwierdzeniem domysłów Polaków.

Stylizacja Marty Nawrockiej przykuwa uwagę. Ekspertka komentuje

13 sierpnia Marta Nawrocka została sfotografowana przez paparazzi podczas wizyty w jednym z warszawskich centrów handlowych. Pierwsza dama zaprezentowała się w niecodziennej, ale wyjątkowo efektownej stylizacji. Na tę okazję wybrała różowy komplet, który od razu przyciągnął uwagę fotoreporterów oraz ekspertów modowych.

Ewa Rubasińska-Ianiro, stylistka i ekspertka w dziedzinie mody, nie kryła swojego zachwytu. W rozmowie z Faktem podkreśliła:

Kiedy znika ciężar oficjalnych wystąpień, widać w niej zupełnie inną energię. Na zakupach Marta Nawrocka była świeża, lekka, wręcz promienna

Jej zdaniem, letni klimat i wakacyjna atmosfera wymuszają na kobietach publicznych balans między elegancją a swobodą, z czym pierwsza dama poradziła sobie znakomicie.

Inspiracja Melanią Trump? Nawrocka promuje lokalne marki

Uwagę ekspertki zwrócił również fakt, że komplet, który miała na sobie Marta Nawrocka, przypominał zestaw dostępny w popularnej polskiej sieciówce za niecałe 150 złotych. Torebka, którą trzymała w dłoni, również pochodziła z polskiej marki.

Rubasińska-Ianiro dopatrzyła się w tym inspiracji Melanią Trump.

W tym przypadku zastosowała zasadę, której wierna była Melania Trump: promowania lokalnych marek. Ubrania i dodatki są piękne i świetnej jakości

Dzięki takim wyborom Marta Nawrocka wpisuje się w coraz popularniejszy trend patriotyzmu konsumenckiego w modzie, jednocześnie pokazując, że elegancja nie musi oznaczać drogich, luksusowych marek.

Gdzie zamieszkają Nawroccy?

Karol Nawrocki, obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ogłosił w programie „Gość Wydarzeń”, że razem z rodziną wprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. To pierwsza tak jednoznaczna deklaracja dotycząca miejsca zamieszkania pary prezydenckiej od czasu jego zaprzysiężenia.

Na razie mieszkamy w Belwederze, będziemy mieszkać w Pałacu Prezydenckim

Podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim prezydent został zapytany, czy powodem zamieszkania w Belwederze jest remont apartamentów przy Krakowskim Przedmieściu. Karol Nawrocki wyjaśnił, że za tymczasowym wyborem rezydencji stały „kwestie techniczne”. Obecność pary prezydenckiej w Belwederze była dotychczas owiana tajemnicą. Dopiero teraz ujawniono, że nie była to kwestia upodobań, lecz konieczność wynikająca z warunków lokalowych.

Prezydent Nawrocki dodał również, że dla niego najważniejsze jest to, z kim mieszka, a nie gdzie mieszka.

Cieszę się, że jestem z moją rodziną niezależnie od tego, czy jest to moje mieszkanie w Gdańsku, czy jest to Belweder, czy jest to Pałac Prezydencki

Marta Nawrocka i Kasia Nawrocka, fot. Stach Antkowiak/REPORTER

