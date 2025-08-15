15 sierpnia nowo wybrany prezydent, Karol Nawrocki, po raz pierwszy wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego jako głowa państwa. Prezydencka para pojawiła się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyli wieniec, a następnie wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uwagę fotoreporterów zwróciła niezwykle szykowna kreacja, na którą z tej okazji zdecydowała się pierwsza dama.

Marta Nawrocka zachwyciła na obchodach Święta Wojska Polskiego

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął uroczystości od ceremonii w Belwederze. Z samego rana wraz z małżonką złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzruszający gest pierwszej damy na obchodach Święta Wojska Polskiego poruszył opinię publiczną. Pry Grobie Nieznanego Żołnierza Marta Nawrocka podeszła do weterana wojennego, całując go na przywitanie. Jednak to nie wszystko. Głośno jest również o kreacji, jaką z tej okazji wybrała żona prezydenta, Karola Nawrockiego.

Marta Nawrocka postawiła na elegancki beżowy garnitur. Świetnie skrojona marynarka z okazałymi klapami przy kieszeniach w połączeniu z modnymi spodniami typu palazzo sprawiły, że pierwsza dama wyglądała wręcz posągowo. Militarnego sznytu całości dodała stójka marynarki, nawiązująca do wojskowego munduru.

Stylistki wprost o stylizacji Marty Nawrockiej: "To militarny minimalizm"

15 sierpnia o godz. 8.00 para prezydencka uczestniczyła we mszy świętej za ojczyznę oraz polskie wojsko. Nabożeństwo odbyło się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie rozpoczęła się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Zgodnie z tradycją para prezydencka oddała hołd pamięci poległych żołnierzy, składając na grobie imponujący wieniec. I podczas gdy część opinii publicznej skupiła się na gestach Karola Nawrockiego i jego ukochanej żony, inni wprost komentują ich stylizacje.

Stylizacja Marty Nawrockiej to świetny przykład, jak można połączyć minimalizm z nowoczesnością. Bardzo elegancki, stonowany zestaw w jednolitym kolorze. Dobrze dobrany odcień beżu - przyznała w rozmowie z Plotekiem stylistka, Karolina Kotas.

Z kolei stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro zwraca uwagę na militarny sznyt kreacji Marty Nawrockiej.

To nie my wybieramy pracę, to praca wybiera nas. W przypadku nowej Pierwszej Damy widać to jak na dłoni. Sentyment do poprzedniego miejsca pracy przełożył się na modową narrację z wyraźnym militarnym minimalizmem w tle. Od początku było jasne, że będzie inaczej niż za poprzedniczki — bardziej rzeczowo, aktywnie, dynamicznie. I że do stylizacji wkradnie się męski pierwiastek, patrząc na charakter pani Nawrockiej - dodaje Ewy Rubasińska-Ianiro w rozmowie z ''Faktem''.

Specjalistka zwraca uwagę na jeden szczegół w stylizacji Marty Nawrockiej

I podczas gdy część komentarzy odnosi się do świetnego doboru koloru, faktur i fasonu, na jaki Marta Nawrocka zdecydowała się podczas wyboru kreacji na uroczystości Święta Wojska Polskiego, jedna ze stylistek zwraca uwagę na... buty pierwszej damy. Żona prezydenta postawiła bowiem na klasyczne czółenka na obcasie w modnym czekoladowym odcieniu.

Całość jest minimalistyczna, ale ciekawa. Jedynie buty dobrałabym w nieco jaśniejszym odcieniu, żeby zachować jedną linię ze spodniami - przyznała w rozmowie z Plotkiem stylistka, Karolina Kotas.

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na obchodach Święta Wojska Polskiego fot. Adam Burakowski/East News

Marta Nawrocka i poseł Zbigniew Bogucki na obchodach Święta Wojska Polskiego, Fot. Wojciech Olkusnik/East News