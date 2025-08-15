15 sierpnia odbywają się obchody Święta Wojska Polskiego. Na uroczystościach nie zabrakło prezydenckiej pary. Karol i Marta Nawroccy wzięli udział w mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, która inaugurowała świętowanie.

Nawroccy podczas obchodów Święta Wojska Polskiego

6 sierpnia miało miejsce zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na nowego prezydenta Polski. Cała rodzina stała się więc obiektem zainteresowania medialnego. Zainteresowania budzą nie tylko polityczne i oficjalne aktywności prezydenta ale również jego rodzinne życie.

15 sierpnia Karol Nawrocki wraz z Martą Nawrocką wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego. Prezydencka para już o poranku złożyła wieniec tuż pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, wzięli udział w uroczystej mszy świętej Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji polskich żołnierzy i ojczyzny, a także w odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Wzruszający gest pierwszej damy podczas Święta Wojska Polskiego

To właśnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza Marta Nawrocka podeszła do weterana wojennego, ucałowując go na przywitanie, jednocześnie okazując szacunek. Zdjęcie z tego momentu pojawiło się w sieci.

Stylizacja Marty Nawrockiej podczas obchodów Święta Wojska Polskiego

Oprócz historycznych wartości, uwaga mediów skupiona była również na bardziej przyziemnych aspektach. Od kiedy Marta Nawrocka została pierwszą damą, jej osoba budzi ogromne zainteresowanie mediów. Już tuż po wieczorze wyborczym, podczas którego okazało się, że Karol Nawrocki wygrał wybory, w mediach pojawiło się setki artykułów na jej temat. W dniu zaprzysiężenia media rozpisywały się o jej zachowaniu a także stylizacjach, jakie wybrała tego wielkiego dnia.

Obchody Święta Wojska Polskiego to kolejne publiczne wydarzenie, w którym uczestniczy Marta Nawrocka. Tym razem pierwsza dama wybrała monochromatyczny, beżowy garnitur. Szerokie spodnie zestawiła z dopasowaną marynarką ze stójką. Do całości dobrała brązowe buty na obcasie. Pierwsza dama zdecydowała się także na delikatne uczesanie włosów i skromny makijaż.

