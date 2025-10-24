Marta Nawrocka już od kilku miesięcy spełnia się w roli pierwszej damy. Nawrocka chętnie pokazuje się u boku swojego męża i często razem pojawiają się na oficjalnych uroczystościach. Tym razem jednak Nawrocka zdecydowała się na samotne wyjście. Żona Karola Nawrockiego wybrała się na mecz reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej. Mamy zdjęcia ze stadionu w Gdańsku.

Marta Nawrocka spotkała się z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej

Zaledwie kilka dni temu Nawroccy spotkali się z uczestnikami Konkursu Chopinowskiego i pierwsza dama zadała szyku w eleganckiej stylizacji. Dziś rano z kolei żona prezydenta spotkała się z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej. Marta Nawrocka pokazała w sieci zdjęcia z tego wydarzenia i nie ukrywała emocji:

To wspaniałe, jak swoją pasją i determinacją dziewczyny udowadniają, że piłka nożna jest sportem nie tylko dla mężczyzn. Trzymam mocno kciuki za Biało-Czerwone! napisała na Instagramie.

Pierwsza Dama na meczu piłki nożnej

Już kilka godzin po spotkaniu z reprezentacją, Marta Nawrocka pojawiła się na stadionie w Gdańsku i kibicowała Polkom w towarzyskim meczu z Holandią. Fotoreporterzy uwiecznili, jak żona Karola Nawrockiego w świetnym humorze przyglądała się grze na boisku. Warto zwrócić uwagę również na stylizację Marty Nawrockiej. Pierwsza dama znów postawiła na elegancję, a przed chłodem chroniła się w bordowym płaszczu.

Marta Nawrocka zachwyciła?

To nie pierwszy raz, gdy wspiera kobiecą piłkę nożną

Zaangażowanie Pierwszej Damy w promocję kobiecego sportu, w szczególności piłki nożnej, nie jest nowością. Marta Nawrocka już wcześniej dała się poznać jako osoba aktywnie wspierająca reprezentację kobiet.

W sierpniu 2025 roku uczestniczyła w otwarciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. Jej wystąpienie oraz obecność na tym wydarzeniu były szeroko komentowane. Ponadto, jej poranne spotkanie z zawodniczkami przed meczem w Gdańsku również świadczy o ciągłym zaangażowaniu w rozwój kobiecej piłki.

Zobaczcie zdjęcia z meczu!

