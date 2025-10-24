Marta Nawrocka w świetnym humorze na stadionie. Tak kibicowała na meczu piłki nożnej
Marta Nawrocka zjawiła się na stadionie w Gdańsku podczas meczu reprezentacji Polski kobiet z Holandią. Pierwsza dama w świetnym humorze wspierała biało-czerwone i znów zadała szyku w eleganckiej stylizacji. Tylko spójrzcie na te zdjęcia.
Marta Nawrocka już od kilku miesięcy spełnia się w roli pierwszej damy. Nawrocka chętnie pokazuje się u boku swojego męża i często razem pojawiają się na oficjalnych uroczystościach. Tym razem jednak Nawrocka zdecydowała się na samotne wyjście. Żona Karola Nawrockiego wybrała się na mecz reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej. Mamy zdjęcia ze stadionu w Gdańsku.
Marta Nawrocka spotkała się z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej
Zaledwie kilka dni temu Nawroccy spotkali się z uczestnikami Konkursu Chopinowskiego i pierwsza dama zadała szyku w eleganckiej stylizacji. Dziś rano z kolei żona prezydenta spotkała się z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej. Marta Nawrocka pokazała w sieci zdjęcia z tego wydarzenia i nie ukrywała emocji:
To wspaniałe, jak swoją pasją i determinacją dziewczyny udowadniają, że piłka nożna jest sportem nie tylko dla mężczyzn. Trzymam mocno kciuki za Biało-Czerwone!
Pierwsza Dama na meczu piłki nożnej
Już kilka godzin po spotkaniu z reprezentacją, Marta Nawrocka pojawiła się na stadionie w Gdańsku i kibicowała Polkom w towarzyskim meczu z Holandią. Fotoreporterzy uwiecznili, jak żona Karola Nawrockiego w świetnym humorze przyglądała się grze na boisku. Warto zwrócić uwagę również na stylizację Marty Nawrockiej. Pierwsza dama znów postawiła na elegancję, a przed chłodem chroniła się w bordowym płaszczu.
Marta Nawrocka zachwyciła?
To nie pierwszy raz, gdy wspiera kobiecą piłkę nożną
Zaangażowanie Pierwszej Damy w promocję kobiecego sportu, w szczególności piłki nożnej, nie jest nowością. Marta Nawrocka już wcześniej dała się poznać jako osoba aktywnie wspierająca reprezentację kobiet.
W sierpniu 2025 roku uczestniczyła w otwarciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. Jej wystąpienie oraz obecność na tym wydarzeniu były szeroko komentowane. Ponadto, jej poranne spotkanie z zawodniczkami przed meczem w Gdańsku również świadczy o ciągłym zaangażowaniu w rozwój kobiecej piłki.
Zobaczcie zdjęcia z meczu!
