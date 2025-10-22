21 października 2025 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wydarzenie uświetnił koncert laureatów i tego dnia nie brakowało gwiazd świata mediów, polityki i sportu.

Kolejny dzień to spotkanie uczestników konkursu z parą prezydencką. To było wielkie wydarzenie w Pałacu Prezydenckim, a uwagę niezmienne skradła Pierwsza Dama!

Marta Nawrocka zachwyca na spotkaniu z uczestnikami Konkursu Chopinowskiego

Marta Nawrocka od pierwszych dni pełnienia funkcji Pierwszej Damy dała się poznać jako osoba otwarta, pełna energii i chęci do działania. Zgodnie z zapowiedziami żona Karola Nawrockiego ruszyła w Polskę i bardzo aktywnie rozpoczęła swoją działalność, spotykając się z Polakami z różnych rejonów kraju i uczestnicząc w wielu ważnych uroczystościach. Nie tylko wyborcy Karola Nawrockiego obdarzyli Pierwszą Damę ogromną sympatią i kredytem zaufania, ale nawet osoby wspierające inne obozy polityczne.

Co więcej, Marta Nawrocka wyróżnia się też swoim stylem, który pokochały miliony Polek. Pierwsza Dama zawsze wygląda spektakularnie i perfekcyjnie dobiera stylizacje do okazji. Tak było też tym razem! Marta Nawrocka zachwyciła w bordowym garniturze na spotkaniu z uczestnikami Konkursu Chopinowskiego.

Wyjątkowy gest Marty Nawrockiej

Podczas uroczystego spotkania w Pałacu Prezydenckim Marta i Karol Nawroccy prezentowali się nie tylko elegancko i perfekcyjnie, ale na uwagę zasługuje też wyjątkowy gest, jaki ich wyróżnia. Para prezydencka okazała sobie bliskość, trzymając się za ręce. To nie pierwszy raz, kiedy decydują się na ten gest. Do tej pory prezydenci dość oficjalnie prezentowali się razem ze swoimi małżonkami i nie pozwalali sobie takie gesty.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Fot. Filip Naumienko/REPORTER

