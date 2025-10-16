W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie pierwszej damy Marty Nawrockiej z Amazonkami — kobietami walczącymi z rakiem piersi. Wydarzenie miało charakter symboliczny i emocjonalny. Marta Nawrocka postawiła na różowy komplet, który miał nawiązywać do kampanii wspierającej kobiety zmagające się z nowotworem piersi. Kolor miał symbolizować nadzieję, solidarność oraz wsparcie. Kreacja pierwszej damy nie została jednak przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

Ekspertka ostro o kreacji pierwszej damy

Różowy total look Marty Nawrockiej wzbudził kontrowersje wśród znawców mody. Ewa Rubasińska-Ianiro, stylistka, w rozmowie z „Faktem” nie kryła swojego rozczarowania. Według niej, stylizacja była „przekombinowana”, źle skonstruowana krawiecko i nieczytelna w swoim przekazie. Ekspertka podkreśliła, że pierwsza dama „chciała powiedzieć zbyt wiele na raz”, co doprowadziło do stylistycznego chaosu.

Chciała powiedzieć zbyt wiele na raz. Nawet ten szczytny cel nie jest w stanie przykryć tego przekombinowania, którego jesteśmy świadkiem

Rubasińska-Ianiro dosadnie oceniła komplet Marty Nawrockiej:

Wszystko się ciągnie, opina i żyje własnym życiem, zamiast współgrać z sylwetką

Symbolika koloru nie wystarczyła, by uratować stylizację?

Stylistka wskazała na jeden szczególny element stylizacji – różę przypominającą projekty Magdy Butrym. Mimo że miała być mocnym akcentem i wzmacniać przekaz, według ekspertki nie spełniła swojej roli.

Nie zdołała uratować całości

Zwróciła również uwagę na fakt, że Marta Nawrocka w przeszłości potrafiła tworzyć spójne, eleganckie i przekonujące stylizacje. Tym razem jednak, zdaniem stylistki, powróciła do dawnych błędów:

Szkoda, bo w poprzednich stylizacjach potrafiła zbudować narrację prostą, elegancką i wiarygodną. (...) Jak zwykle nadrabia szczerym uśmiechem. I to też się liczy

Spotkanie Marty Nawrockiej z Amazonkami miało być wyrazem wsparcia i solidarności z kobietami chorującymi na raka piersi. Pałac Prezydencki, miejsce spotkania, wypełniony był symboliką i wzruszeniami.

Marta Nawrocka od dłuższego czasu pokazuje, że jest miłośniczką jednokolorowych zestawów. Niektórzy porównują ją nawet do Królowej Elżbiety II, która niemal na każdą okazję wybierała jaskrawe komplety w tym samym odcieniu, a także do księżnej Kate, która niekiedy również decyduje się na taką stylizację.

Marta Nawrocka cała w różu podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, fot. Adam Burakowski/East News

