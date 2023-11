3 z 8

Okazuje się, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ewa i Kamil poznali się w 2006 roku na zawodach w Planicy, gdzie oboje byli w pracy. Choć Ewa jest o dwa lata starsza od Kamila, to różnica wieku nie przeszkodziła, by między fotografką, a skoczkiem pojawiło się uczucie, które przerodziło się w wielką miłość.