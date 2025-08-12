Marta Nawrocka, 39-letnia żona nowego prezydenta RP Karola Nawrockiego, od tygodnia pełni funkcję pierwszej damy. Jej debiut wzbudził ogromne emocje i skupił uwagę mediów oraz opinii publicznej. Nawrocka towarzyszyła mężowi niemal na każdym kroku i od razu podkreśliła swoje społeczne zaangażowanie – walkę z hejtem i wsparcie dla rodzin. Podczas obiadu w Cmolasie Marta Nawrocka złamała protokół – samodzielnie nalała zupę dziewczynce, co zostało odebrane jako symboliczny gest bliskości z obywatelami. Jej zachowanie odbiło się szerokim echem i było komentowane przez internautów oraz media. Teraz kolejny szczegół może jeszcze bardziej przybliżyć ją do społeczeństwa.

Marta Nawrocka wystawiona na ocenę

Marta Nawrocka budzi ogromne zainteresowanie wśród mediów i internautów od czasu trwania kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Już podczas wieczoru wyborczego, kiedy świętowała sukces męża, w sieci pojawiło się setki publikacji na jej temat. Nie inaczej było podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Obecność Marty Nawrockiej rozbierana była na czynniki pierwsze, obserwowano nie tylko jej zachowanie ale również stylizacje, na jakie się zdecydowała. Styl Marty Nawrockiej nie pozostał niezauważony przez ekspertów modowych. Stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z Plotkiem, analizując jedną z kreacji pierwszej damy, zwróciła uwagę na problemy techniczne: "młoda kobieta, która ma epatować energią, inicjatywą i pewnością siebie, potrzebuje fasonów, które pracują z jej sylwetką, a nie przeciwko niej". Zupełnie odmienną opinię wyraziła Danuta Martyniuk. Publicznie pochwaliła żonę prezydenta, przyznając, że marzy o podobnej garsonce, jaką Nawrocka miała na sobie podczas zaprzysiężenia. Jej pozytywna ocena potwierdza rosnące uznanie dla modowego gustu pierwszej damy.

Gdzie kupuje ubrania Marta Nawrocka?

Styl Marty Nawrockiej wywołuje ogromne zainteresowanie. W przeciwieństwie do wielu znanych postaci życia publicznego, Nawrocka nie stawia na luksusowe marki z najwyższej półki. Serwis Świat Gwiazd podał, że pierwsza dama sięga po rzeczy z popularnych sieciówek, takich jak Zara, Reserved, Like My Choice, Swing czy Bialcon. Umiejętnie łączy różne półki cenowe, tworząc stylizacje eleganckie, ale dostępne dla przeciętnego Polaka.

W dniu zaprzysiężenia Marta Nawrocka miała na sobiem. in. czarne spodnie za około 100 zł oraz żakiet marki Bialcon w cenie około 600 zł. Stylizacje z innych okazji również ujawniają zaskakująco przystępne ceny. Na zdjęciach na Instagramie Marty Nawrockiej można dopatrzeć się takich ubrań jak

Różowa koszula z bufiastym rękawem z Reserved - 55,99 zł

Luźny top z kołnierzem Like My Choice - 142 zł

Bordowa sukienka marki Swing - 599 zł

Blanka Lipińska o wyglądzie pierwszej damy

Na komentarze odnośnie stylizacji Marty Nawrockiej i porównań polskiej pary prezydenckiej do Trumpów zareagowała Blanka Lipińska, która napisała wprost: "Chciałybyśmy mieć swoją Melanię Trump". Wsparła pierwszą damę w jej początkach w "zderzeniu" z popularnością ale także zaapelowała, że powinna promować polską modę: " proszę pamiętać, że korzystanie z dobrodziejstw polskiej mody, jakimi są polscy projektanci, których naprawdę mamy fantastycznych i warto byłoby pokazać ich światu a za pani pomocą dokładnie to może się stać, że polska moda i tak już znana na świecie będzie jeszcze bardziej wyeksponowana na najważniejszej kobiecie w tym kraju". Autorka "365 dni" jednocześnie dodała: "Proszę sobie dobrać naprawdę dobrych stylistów, dobrych fryzjerów, świetnych makijażystów, my w tym kraju mamy naprawdę wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Trzymam za Panią kciuki i myślę, że wszystkie kobiety w show-biznesie, które są osobami publicznymi trzymają za Panią kciuki, bo czeka na Panią naprawdę ciężka ocena, z którą my się borykamy na co dzień, a Pani zacznie, już Pani zaczęła. Proszę sobie to ułatwić, proszę sobie zgromadzić sztab ludzi, którzy zadbają o to, że większość ludzi jedyne co będzie mogła powiedzieć to ''Wow''".

