Marta Nawrocka zaprosiła do wspólnego dekorowania choinki młodych artystów z Zakopanego. 6 grudnia 2025 roku Pałac Prezydencki w Warszawie przyjął wyjątkowych gości z Podhala. Uczniowie i nauczyciele z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem przybyli na zaproszenie Pierwszej Damy, Marty Nawrockiej, aby wspólnie udekorować choinkę w reprezentacyjnej Sieni Wielkiej. Wnętrza pałacu wypełniła świąteczna atmosfera, a przestrzeń zyskała regionalny charakter dzięki unikatowym dekoracjom.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krojami. Niedawno Melania Trump przyozdobiła Biały Dom spektakularnymi dekoracjami. Teraz również siedziba prezydenta RP została skąpana świątecznymi światełkami i błyskotkami. 6 grudnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie młodzież z Podhala na prośbę Pierwszej Damy, Marty Nawrockiej, stanęła na wysokości zadania, dekorując Sień Wielką.

Młodzież z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem przywiozła ze sobą własnoręcznie wykonane ozdoby z papieru, drewna i kolorowych włóczek, inspirowane tradycją ludową Podhala. Ich prace, pełne kolorów i symboliki, zostały zawieszone na wysokim drzewku świątecznym, które stało się centralnym punktem uroczystości. Dzięki temu tradycyjna zakopiańska estetyka znalazła swoje miejsce w samym sercu stolicy.

Dziś w Pałacu Prezydenckim zapanował prawdziwie góralski klimat. Razem z uczniami i nauczycielami zakopiańskiego liceum ubieraliśmy choinkę w Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego. To piękne widzieć, jak z dumą młodzi pielęgnują kulturę swojego regionu zwłaszcza teraz, gdy szkoła zbliża się do 150-lecia swojej działalności - napisała na Instagramie Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka porwała wszystkich do wspólnej zabawy

Po zakończeniu dekorowania choinki Marta Nawrocka nie ograniczyła się do oficjalnego udziału w wydarzeniu. Z energią i uśmiechem przyłączyła się do wspólnego tańca z młodzieżą. Rytmy góralskiej muzyki wypełniły pałacowe komnaty, a obecni mogli zobaczyć Pierwszą Damę w pełni oddaną zabawie, co podkreśliło jej serdeczny i otwarty styl.

Nawrocka miała na sobie elegancką, czerwoną sukienkę, która harmonizowała ze świątecznym charakterem wydarzenia. Jej taniec w kręgu młodych, pełny był uśmiechu i szacunku dla tradycji regionalnych.

Wspaniale, że istnieje ochrona tradycji Podhala - komentowali zachwyceni internauci.

Jeden gest Kasi Nawrockiej, który poruszył wszystkich

Mimo że Marta Nawrocka była główną organizatorką uroczystości, uwagę zgromadzonych skradła jej córka, Kasia Nawrocka. Dziewczynka wystąpiła w brązowej, eleganckiej sukience, a na jej głowie pojawiła się opaska z porożem renifera, detal, który wzbudził sympatię i rozczulił uczestników. Kasia towarzyszyła mamie podczas całego wydarzenia. Jej obecność, pełna dziecięcej radości i szczerości, dodawała autentyczności i rodzinnego ciepła całemu spotkaniu. Stylizacja młodej uczestniczki nie umknęła uwadze obecnych i została szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

Kulminacyjnym momentem spotkania był spontaniczny gest Kasi Nawrockiej. Po zakończeniu pokazu tańca góralskiego dziewczynka niespodziewanie podbiegła do tancerek i serdecznie je przytuliła. Ten czuły, niewymuszony uścisk był wyrazem wdzięczności i zachwytu, który ujął wszystkich obecnych. Świadkowie wydarzenia nie kryli wzruszenia, a scena została uwieczniona na fotografiach, które szybko trafiły do sieci. To właśnie ten szczery i dziecięcy odruch poruszył serca internautów bardziej niż jakikolwiek inny fragment uroczystości.

