7 grudnia 2025 r. na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się 18. Międzynarodowy Kiermasz Charytatywny SHOM. Po raz pierwszy w roli honorowej patronki wydarzenia pojawiła się Marta Nawrocka - żona prezydenta Karola Nawrockiego. Jej obecność wzbudziła ogromne zainteresowanie, zarówno ze względu na debiut w nowej roli, jak i wyjątkową stylizację.

SHOM, czyli Stowarzyszenie Małżonków Szefów Misji Dyplomatycznych, corocznie organizuje kiermasz charytatywny, który ma na celu pomoc najbardziej potrzebującym w Polsce. Wydarzenie gromadzi przedstawicieli wielu państw, oferując uczestnikom okazję do zakupu rękodzieła, ozdób świątecznych oraz tradycyjnych przysmaków z różnych zakątków świata.

Minimalistyczna stylizacja pierwszej damy na Kiermaszu Charytatywnym SHOM

Marta Nawrocka, znana już z wcześniejszych wystąpień publicznych, tym razem postawiła na wyrazisty, lecz stonowany w formie strój. Pojawiła się w eleganckiej bordowej garsonce ze stójką, która podkreśliła jej klasyczny styl. Stylizację uzupełniła mała czarna torebka i złote, klasyczne kolczyki. Jej włosy zostały starannie upięte w niski kok, co nadało całości elegancji i harmonii.

Cel wydarzenia SHOM: pomoc dla potrzebujących w Polsce

Międzynarodowy Kiermasz Charytatywny SHOM od lat organizowany jest z myślą o wspieraniu osób w trudnej sytuacji życiowej na terenie Polski. Zebrane środki przeznaczane są na działalność dobroczynną, skierowaną do dzieci, osób starszych, chorych oraz wykluczonych społecznie.

