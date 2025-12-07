6 grudnia 2025 roku Karol Nawrocki, obecny prezydent RP, był gościem programu na żywo emitowanego w Kanale Zero. Prowadzącym spotkanie był Krzysztof Stanowski, a format zakładał możliwość zadawania pytań przez widzów. Transmisja rozpoczęła się zgodnie z planem, jednak już w jej pierwszych minutach doszło do niecodziennego zdarzenia, które zaskoczyło zarówno prowadzącego, jak i widzów. Jeszcze przed odebraniem pierwszego telefonu, Stanowski niespodziewanie przerwał rozmowę. Jak się okazało, powodem była wiadomość przesłana bezpośrednio przez Martę Nawrocką, żonę Karola Nawrockiego. Przez słuchawkę redaktorowi przekazano polecenie pierwszej damy dotyczące wyglądu prezydenta.

Co dokładnie powiedziała Marta Nawrocka?

Według słów Krzysztofa Stanowskiego, który niezwłocznie poinformował widzów o sytuacji, Marta Nawrocka obserwowała transmisję na żywo i natychmiast zwróciła uwagę na wygląd męża. Przekazała przez słuchawkę:

Ogląda nas pierwsza dama. (...) Poprosiła, żeby poprawił pan sobie koszulę, bo się źle układa.

Zaraz po usłyszeniu wiadomości od żony, Karol Nawrocki zareagował w sposób, który nie przeszedł bez echa. W odpowiedzi skierowanej do Krzysztofa Stanowskiego prezydent wypowiedział słowa:

Macie kontakt z moją żoną panie redaktorze? Kto rządzi w tym kraju? Moja żona nadaje słuchawkę do Stanowskiego.

Reakcja Nawrockiego zawierała elementy żartu

Internauci komentują interwencję pierwszej damy

W krótkim czasie po transmisji w Kanale Zero, fragment z upomnieniem Karola Nawrockiego przez jego żonę zaczął krążyć po sieci. Internauci nie kryli zaskoczenia, a opinie były mocno podzielone.

Część użytkowników sieci uznała sytuację za zabawną i pokazującą bliską relację między parą prezydencką. Inni jednak skrytykowali formę przekazu, zwracając uwagę na to, że prywatne sugestie dotyczące wyglądu powinny być przekazywane w bardziej dyskretny sposób, zwłaszcza jeśli dotyczą głowy państwa. Niektórzy komentatorzy żartobliwie pytali, czy to pierwsza dama sprawuje rzeczywistą władzę, nawiązując do słów Nawrockiego: „Kto rządzi w tym kraju?”.