Marta Nawrocka z wykształcenia jest prawniczką i ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat związana była z Krajową Administracją Skarbową, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem rynku paliw i walką z nielegalnym hazardem. Małżeństwo z Karolem Nawrockim zawarła w 2010 roku, a razem wychowują troje dzieci. Choć pełni ważną rolę publiczną, Marta Nawrocka unika medialnego rozgłosu i ceni sobie życie rodzinne.

Wizyta Marty Nawrockiej w salonie piękności w Warszawie

Dokładnie 6 sierpnia 2025 roku odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Od tamtej Nawrocki pełni najważniejszą funkcję w kraju, a jego żona spełnia się w roli pierwszej damy. Wydaje się, że Marta Nawrocka w zaledwie kilka miesięcy skradła serca Polek i Polaków. Kiedy tylko opublikuje w sieci zdjęcia ze swoich oficjalnych spotkań czy wyjazdów od razu pojawia się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Wszyscy patrzą również na stylizacje pierwszej damy. Niedawno Marta Nawrocka zachwyciła stylizacją z opery, a później Dawid Woliński ocenił styl pierwszej damy.

Pomiędzy ważnymi wydarzeniami czy oficjalnymi spotkaniami Marta Nawrocka znajduje również czas tylko dla siebie. Jak informuje Fakt w czwartek około godziny 12:00 Marta Nawrocka postanowiła udać się do jednego z warszawskich salonów piękności. Pierwsza dama spędziła tam około 1,5 godziny. Nie był to jednak zwyczajny dzień w salonie kosmetycznym, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. W trakcie wizyty Marty Nawrockiej w salonie piękności, zupełnie niespodziewanie przed lokalem pojawiła się… rodzina dzików, która spacerowała po ulicy tuż obok samochodu, którym razem z ochroną przyjechała pierwsza dama.

Karol Nawrocki nie ukrywa dumy ze swojej żony

Już jakiś czas temu Karol Nawrocki w jednym z wywiadów zareagował na pytanie o swoją żonę i zdradził, jak jego zdaniem Marta Nawrocka odnajduje się w roli pierwszej damy. Prezydent nie ukrywał wówczas dumy.

Jestem dumny ze swojej żony. Myślę, że świetnie radzi sobie w roli pierwszej damy, aktywna jest. Wczoraj miała chyba dwa wydarzenia, każdego dnia ma coś ważnego i robi to z wielka pasją, z wielką otwartością, uśmiechem. Jest pochłonięta tym i też tymi myślami, że może zrobić coś dobrego dla Polski, dla konkretnych środowisk, dla osób niepełnosprawnych, dla młodzieży z wykluczonych regionów. Myślę, że moja żona, pierwsza dama jest bardzo pozytywnie nastawiona do swojej roli i jestem z niej dumny mówił dla Radia Zet.

Zobacz także: