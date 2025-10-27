Marta Nawrocka, żona prezydenta RP Karola Nawrockiego, pojawiła się na premierze opery "Halka" Stanisława Moniuszki, która odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Jej obecność przyciągnęła uwagę nie tylko z powodu rangi wydarzenia, ale także ze względu na wyjątkowy wygląd pierwszej damy RP. Nawrocka wybrała elegancki, czarny komplet, składający się z długiej spódnicy i bluzki z ozdobnymi falbanami na rękawach. Stylizację dopełniła subtelna biżuteria oraz opaska na włosach. To nie pierwszy raz, gdy stylizacja Marty Nawrockiej budzi zainteresowanie opinii publicznej, jednak tym razem to jeden szczegół zadecydował o wyjątkowości jej looku.

Ekspertka o najnowszej stylizacji Marty Nawrockiej

Stylizacje ukochanej żony Karola Nawrockiego od dłuższego czasu są w centrum zainteresowania mediów. Marta Nawrocka uwielbia estetykę "queit luxury", a jej kolejne looki stanowią inspirację dla tysięcy fanek pierwszej damy RP. Ostatnio Marta Nawrocka pojawiła się w Lublinie na remierze opery "Halka" Stanisława Moniuszki, a o jej stylizacji aż huczy w sieci.

Najnowszy modowy wybór pierwszej damy oceniła też stylistka Magdalena Łyko-Grzegorzak, która w rozmowie z mediai nie kryła uznania. Według niej, wybór czerni był idealnie dopasowany do uroczystej okazji.

Stylizacja utrzymana w czerni - ten kolor zdecydowanie pasuje pani prezydentowej. Pani Nawrocka prezentuje się bardzo klasycznie, a falbaniaste rękawy wprowadzają modowy akcent. To świetny zabieg stylizacyjny, który ożywia prostą formę i sprawia, że sukienka nie jest zbyt oczywista. Wiele marek w tym sezonie oferuje bluzki, sukienki, a nawet swetry z takimi zdobieniami powiedziała stylistka w rozmowie z Plotkiem

Łyko-Grzegorzak podkreśliła także, że obecnie wiele marek oferuje ubrania z podobnymi ozdobami, co czyni stylizację Nawrockiej nie tylko elegancką, ale też zgodną z najnowszymi trendami.

Ten element stylizacji Marty Nawrockiej skradł całą uwagę

Największe zainteresowanie ekspertki wzbudziła jednak opaska na włosach. Jak przyznała, ten niewielki, ale wyrazisty detal był strzałem w dziesiątkę.

Opaska na włosach jest tu trafionym dodatkiem - to aktualnie bardzo modne akcesorium, które dodaje lookowi nowoczesnego, lekko francuskiego sznytu. Całość jest bardzo harmonijna podkreśla stylistka

Opaska, minimalistyczne kolczyki i przemyślana długość spódnicy składały się na komplet, który zyskał aprobatę ekspertki i wyróżniał się na tle innych stylizacji wieczoru. Dzięki temu Marta Nawrocka nie tylko wpisała się w konwencję wydarzenia, ale i zaznaczyła swój modowy styl.

Internauci zachwyceni stylizację Marty Nawrockiej w operze

Internauci natychmiast zareagowali na nową stylizację Marty Nawrockiej. W sieci nie brakuje komentarzy dotyczących aktywności pierwszej damy, która regularnie pojawia się na różnego rodzaju wydarzeniach, a jej fani są zachwyceni stylem i klasą, jaką prezentuje każdego dnia.

Bardzo podoba mi się Pani codzienna aktywność

Pani Marto, piękna, odpowiednia do sytuacji stylizacja! Kolejny raz udowodniła i zaprezentowała Pani klasę

Pierwsza Dama daje radę, oby tak dalej Pani Marto, to taki powiew świeżości po poprzedniej niekoniecznie aktywnej małżonce prezydenta

