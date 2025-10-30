Dawid Woliński zaskoczył wypowiedzią o stylu Pierwszej Damy

Marta Nawrocka, Pierwsza Dama RP i żona prezydenta Karola Nawrockiego, znalazła się ostatnio w centrum uwagi nie tylko ze względu na swoją funkcję, ale także styl ubioru. Jej wizerunek wzbudza skrajne emocje. Część obserwatorów podkreśla jej wyczucie stylu i chwali za odważne stylizacje, inni twierdzą, że wciąż szuka swojej modowej tożsamości. Teraz głos w tej sprawie zabrał znany projektant mody, Dawid Woliński.

Dawid Woliński podsumował styl Marty Nawrockiej

W rozmowie z dziennikarzami Kozaczka, Dawid Woliński przyznał, że przez ostatnie trzy miesiące był pochłonięty przygotowaniami do własnego pokazu mody. W związku z tym nie miał okazji śledzić stylizacji Marty Nawrockiej na bieżąco.

Dawno nie widziałem pani Marty, bo byłem bardzo zajęty przed pokazem mody. Przez ostatnie trzy miesiące byłem kompletnie wyłączony. Absolutnie nie wiem, jak pani Marta się ubiera, ale ostatnio komentowałem jej niebieską stylizację stwierdził projektant.

Woliński, choć znany ze swojego wyczucia estetyki i ostrych ocen, zaskoczył swoją opinią na temat Pierwszej Damy. Jak przyznał, jego zdaniem ubiór nie jest najistotniejszym aspektem w ocenie osoby na tak wysokim stanowisku publicznym.

Myślę, że Pierwsza Dama to jest osoba, która reprezentuje godnie swojego męża prezydenta. Reprezentuje kobiety w naszym kraju i mam nadzieję, że tak będzie zawsze Woliński powiedział w rozmowie z Kozaczkiem.

Podkreślił również, że funkcja Pierwszej Damy nie musi być utożsamiana z rolą ikony stylu.

Jej zadaniem nie jest bycie ikoną mody. To jest coś zupełnie pobocznego, z czym może się zmierzyć, ale niekoniecznie musi dodał.

Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że pierwsza dama budzi ogromne zainteresowanie w mediach, również ze względu na swoje wybory modowe. Niedawno Marta Nawrocka zachwyciła internautów najnowszą stylizacją z opery.

Dawid Woliński apeluje w sprawie Marty Nawrockiej

W swojej wypowiedzi Dawid Woliński postawił wyraźną granicę między estetyką a misją społeczną. Dla projektanta znacznie ważniejsze od stylizacji są działania podejmowane przez Martę Nawrocką w obszarze społecznym i politycznym.

Patrzmy na to, jak sobie radzi, pełniąc tak ważną funkcję w państwie. Patrzmy, jak to wygląda ze strony merytorycznej apelował projektant.

Woliński jasno dał do zrozumienia, że nawet jeśli styl pierwszej damy budzi kontrowersje, to nie on powinien być głównym przedmiotem oceny. Jak sam podsumował: „Później z tym wszystkim innym myślę, że każdy byłby sobie w stanie poradzić”.

Zobacz także: Marta Nawrocka w świetnym humorze na stadionie. Tak kibicowała na meczu piłki nożnej