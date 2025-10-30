Odkąd Karol Nawrocki oficjalnie przejął fotel prezydenta Polski, jego żona, a tym samym pierwsza dama, Marta Nawrocka, stara się angażować w sprawy Polek i Polaków. Nie tak dawno wyjechała nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkała się z tamtejszą Polonią. Tym razem jednak odbyła o wiele krótszą podróż do Kielc, gdzie spotkała się z tamtejszymi mamami. W trakcie rozmowy Marta Nawrocka bardzo się otworzyła.

Wyjątkowe spotkanie Marty Nawrockiej

30 października 2025 roku w Kielcach odbyło się wyjątkowe wydarzenie. W „Poczytalni na dVoRcu” Marta Nawrocka spotkała się z Klubem Przedsiębiorczych Mam. Jej obecność miała na celu podkreślenie roli kobiet w społeczeństwie oraz wsparcie dla inicjatyw umożliwiających łączenie życia rodzinnego z zawodowym.

Podczas spotkania poruszono szereg istotnych tematów związanych z codziennym życiem matek. Główna oś dyskusji dotyczyła łączenia obowiązków rodzicielskich z karierą zawodową oraz wyzwań, jakie stoją przed kobietami chcącymi wrócić do pracy po urodzeniu dziecka.

Marta Nawrocka zaskoczyła osobistym wyznaniem

W pewnym momencie żona obecnie urzędującego prezydenta RP odniosła się do tematu macierzyństwa z własnej perspektywy. Wraz z mężem doczekała się córeczki Kasi i syna Antoniego, a także jest mamą dorosłego już Daniela, którego urodziła jeszcze przed poznaniem Karola Nawrockiego. Jak Pierwsza Dama podkreśliła w swoim przemówieniu, rola mamy jest dla niej najważniejszą, ale jednocześnie pamięta, by nie zatracić w niej samej siebie.

Macierzyństwo to codziennie odkrywanie siebie i miłości, dotąd nieznanej. Dla mnie osobiście to najważniejsza rola mojego życia. Jednak aby być w pełni sobą w tej matczynej codzienności, trzeba znaleźć balans i czas dla siebie. Jakąś własną drogę osobistego rozwoju. Zapewniam, że jest możliwe

Wśród uczestniczek nie zabrakło głosu Agnieszki Krzyżak-Pitury z Fundacji Rodzic w Mieście, która zwróciła uwagę na realne problemy kobiet powracających na rynek pracy. Jej słowa ukazywały twardą rzeczywistość, w której pracująca kobieta nadal często postrzegana jest przez pracodawców jako „potencjalna mama”.

Podkreślono także, że wyzwaniem dla młodych matek są braki infrastrukturalne – zwłaszcza niedostatek miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. To kluczowy moment w życiu kobiety, kiedy decyzja o powrocie do aktywności zawodowej często zależy od dostępności takich placówek.

Ta sytuacja zaczęła się trochę zmieniać w kontekście wsparcia instytucjonalnego na które mamy mogą liczyć. Mam tu na myśli powstawanie coraz większej liczby miejsc do opieki nad dziećmi do lat trzech. Jest to newralgiczny moment w życiu mamy, który ma wpływ na to czy w ciągu tych pierwszych lat życia dziecka wróci na rynek pracy czy nie. Pojawiają się też inne wyzwania związane z mieszkalnictwem czy też wychowywaniem dzieci przez samotne mamy, których przybywa

Po zakończeniu części oficjalnej wydarzenia uczestniczki mogły skorzystać z warsztatów z udziałem stylistki, wizażystki i fotografki współpracującej z Pierwszą Damą. Był to moment oddechu i relaksu, ale także okazja do zdobycia praktycznych umiejętności przydatnych zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.

Marta Nawrocka na spotkaniu z Klubem Przedsiębiorczych Mam w Kielcach, fot. Grzegorz Ksel/REPORTER

Marta Nawrocka na spotkaniu z Klubem Przedsiębiorczych Mam w Kielcach, fot. Grzegorz Ksel/REPORTER

Zobacz także: Marta Nawrocka zachwyciła internautów najnowszą stylizacją z opery. Ekspertka ocenia i zwraca uwagę na jeden szczegół