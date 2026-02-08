Marta Nawrocka, Pierwsza Dama RP, już od początku swojej prezydenckiej misji deklarowała, że chce być "blisko ludzkich spraw". Od pierwszych dni aktywnie podróżuje po całym kraju, wspierając lokalne inicjatywy, udzielając wsparcia dla kobiet i osób niepełnosprawnych. Od jakiegoś czasu Marta nawrocka zapowiadała powstanie organizacji, która będzie wspierać osoby potrzebujące, a także podejmować działania przeciwko hejtowi. Celem Pierwszej Damy było stworzenie instytucji realnie wspierającej obywateli, teraz syn Marty Nawrockiej podzielił się nowiną. Chodzi o jego mamę!

Marta Nawrocka podzieliła się nowiną i założyła fundację

W Krajowym Rejestrze Sądowym oficjalnie zarejestrowano Fundację Pierwszej Damy „Blisko Ludzkich Spraw”. To wydarzenie miało miejsce 2 lutego i oznaczało formalne rozpoczęcie działalności fundacji, której misją jest budowanie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku i trosce o najbardziej potrzebujących jak informuje serwis Plejada. Zgodnie z przekazem fundacji, organizacja ma wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne, dobroczynne. Co więcej fundacja ma przeciwdziałać wykluczeniu, promocji zdrowego stylu życia oraz integracji społecznej.

Nasze działania, inspirowane społeczną misją Pierwszej Damy RP Marty Nawrockiej, koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmacnianiu postaw obywatelskich, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju edukacji, kultury, wolontariatu oraz integracji społecznej, z myślą o trwałej służbie obecnym i przyszłym pokoleniom - czytamy w oświadczeniu

Zaskakujące projekty fundacji Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka jeszcze podczas kampanii prezydenckiej zapewniała, że zamierza być bardzo aktywną Pierwszą Damą i w pełni wywiązuje się ze swoich słów. W pierwszym udzielonym wywiadzie podkreślała, że chce wspierać rodzin, dzieci i osoby niepełnosprawne. Teraz jej fundacja zamierza realizować wszystkie te projekty:

Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji. Szczególny nacisk położę na walkę z hejtem. Nie może być na niego przyzwolenia w przestrzeni publicznej, zwłaszcza gdy dotyka dzieci mówiła w pierwszym wywiadzie pierwsza dama dla portalu kobieta.rp.pl

Daniel Nawrocki ogłasza sukces swojej mamy!

Daniel Nawrocki, syn Pierwszej Damy, w niedzielne popołudnie poinformował w mediach społecznościowych o oficjalnym rozpoczęciu działalności fundacji. Ten symboliczny moment został szeroko odnotowany w mediach, a wiele osób zwróciło uwagę na dumę, z jaką Daniel mówił o osiągnięciu swojej matki. Rejestracja fundacji stanowi spełnienie jednej z najważniejszych obietnic wyborczych Marty Nawrockiej.

Gratulacje dla Pani Marty

W imieniu własnym czyli matki dwójki dzieci niepełnosprawnych dziękuję!

Życzę, aby Fundacja pięknie sie realizowała. Pomagajcie matkom dzieci niepełnosprawnych. Super inicjatywa

Zobacz także: