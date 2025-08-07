Karol Nawrocki już oficjalnie objął urząd prezydenta Polski, a uroczystości, które 6 sierpnia odbyły się w Warszawie, zgromadziły tłumy Polaków. Przez najbliższe pięć lat to właśnie on będzie głową naszego państwa, a u jego boku będzie trwać pierwsza dama, Marta Nawrocka.

A żona Karola Nawrockiego nie traci czasu i od razu zaczęła aktywnie prowadzić swój Instagram. Późnym wieczorem w dniu zaprzysiężenia męża odezwała się do Polaków i przekazała im ważne słowa.

Jaką pierwszą damą będzie Marta Nawrocka?

Chwilę przed zaprzysiężeniem męża na urząd prezydenta RP, Marta Nawrocka udzieliła pierwszego wywiadu dla „Rzeczpospolitej” oraz kobieta.rp.pl, w którym uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jaką pierwszą damą zamierza być. Jak przyznała, chce pokazać własną osobowość, bez podążania utartymi ścieżkami i chce skoncentrować się na realnych problemach społecznych.

Będę konsekwentnie budowała swój wizerunek (...) Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji - przyznała w wywiadzie

Marta Nawrocka z ważnymi słowami zwróciła się do Polaków

Wszystko wskazuje na to, że Marta Nawrocka chce być naprawdę bardzo aktywną i widoczną pierwszą damą. I to faktycznie już widać. Żona Karola Nawrockiego od pierwszych chwil prężnie działa także na Instagramie, dlatego nic dziwnego, że w tak wyjątkowym dniu, jak zaprzysiężenie jej męża na urząd prezydenta RP, również zamieściła nowe wpisy. 6 sierpnia późnym wieczorem Marta Nawrocka postanowiła zwrócić się do Polaków i serdecznie im podziękować za obecność w tym jakże ważnym dla jej rodziny - ale także całej Polski - dniu.

To był piękny dzień. Dziękujemy, że byliście razem z nami! - napisała Marta Nawrocka

Internauci natychmiast pospieszyli z komentarzami. Zdecydowana większość z nich to komplementy i zachwyty nad pierwszą damą. Nie zabrakło także ciepłych słów nad stylizacją, jaką Marta Nawrocka wybrała na zaprzysiężenie męża.

Prezentowała się dziś Pani zjawiskowo. Dużo siły na kolejne lata pełne wyzwań

Pięknie Pani wyglądała. Mimo innych poglądów politycznych serdecznie gratuluję. Wszystkiego dobrego

Nasza piękna Pierwsza Dama

Pani Prezydentowo, rakieta! Kibicujemy i wspieramy - piszą internauci

A Wam, jak się podoba nasza nowa pierwsza dama?

