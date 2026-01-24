Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Litwy

W sobotnie popołudnie Marta i Karol Nawroccy spotkali się w Warszawie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą oraz jego małżonką Dianą Nausėdienė. Uroczyste powitanie litewskiej pary prezydenckiej odbyło się na dziedzińcu Belwederu. Wydarzenie miało charakter dyplomatyczny i było jednym z głównych punktów wizyty delegacji litewskiej w Polsce.

Karol Nawrocki wraz z żoną Martą i gośćmi z Litwy wspólnie uczestniczyli w obchodach 163. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W czasie uroczystości Karol Nawrocki wygłosił przemówienie, w którym przywołał pamięć bohaterów walczących o wolność. Podkreślił wagę wspólnej historii Polski i Litwy oraz znaczenie pamięci o tych, którzy stanęli do walki za niepodległość.

Po zakończeniu obchodów rocznicy powstania styczniowego, na dziedzińcu Belwederu odbyła się oficjalna ceremonia powitania gości z Litwy. Marta i Karol Nawroccy przyjęli Gitanasa Nausedę i Dianę Nausėdienė w towarzystwie przedstawicieli władz i mediów. Ceremonia miała charakter symboliczny i podkreśliła dobre relacje między obydwoma krajami.

Marta Nawrocka postawiła na eleganckie odcienie szarości

Podczas wydarzenia Karol Nawrocki zaprezentował się w klasycznym garniturze i czarnym, eleganckim płaszczu. Jego stylizacja wpisywała się w rangę oficjalnego spotkania i podkreślała powagę uroczystości. Marta Nawrocka postawiła na stonowaną elegancję - wybrała stylizację utrzymaną w odcieniach szarości, harmonijnie komponującą się z charakterem wydarzenia. Ich wystąpienie zostało szeroko komentowane w mediach.

Pomnik Čiurlionisa w planach uroczystości

W planach wizyty delegacji litewskiej w Polsce znalazła się również uroczystość odsłonięcia pomnika kompozytora Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa. Monument ma upamiętnić twórczość litewskiego artysty i stanowić symbol polsko-litewskiej współpracy kulturalnej. Uroczystość odsłonięcia pomnika została zaplanowana jako element obchodów rocznicy powstania styczniowego i oficjalnej wizyty prezydenta Litwy w Polsce.

